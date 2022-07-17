محرز الغائب الأكبر عن التشكيلة المثالية للغائبين عن المونديال

يتقدمهم محمد صلاح وهالاند وسبينازولا وكيليني

كشفت صحيفة بريطانية عن التشكيل المثالي للاعبين الغائبين عن بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر، في مونديال يغيب عنهم نجم المنتخب الجزائري رياض محرز.

وتضم قائمة الغائبين عن المونديال جناح منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي، رياض محرز الذي لم يوفق هو وزملاءه في منتخب محاربي الصحراء للفوز على الكاميرون، والتواجد في المونديال العربي الأول تاريخياً، وهداف الدوري الإنجليزي ومهاجم نادي ليفربول محمد صلاح الذي فشل في قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم، بعد التعثر أمام السنغال. كما جاءت قائمة “ذا صن” لتسلط الضوء على الغياب الكبير لمنتخب إيطاليا عن المونديال، خصوصاً أن قائمة التشكيل الأمثل للغائبين عن المونديال، ضمت ثلاثة لاعبين من منتخب “الآزوري”، هم قلبي الدفاع سبينازولا، وكيليني، بالإضافة إلى نجم خط الوسط جورجينيو.

وضمت التشكيلة المثالية للغائبين عن مونديال قطر الحارس السلوفيني يان أوبلاك، و المدافعون الإيطالي ليوناردو سبينازولا، الإيطالي جورجيو كيليني، السويدي فيكتور ليندلوف. ولاعبو خط الوسط الكولومبي لويس دياز، المالي يفيس بيسوما، الإيطالي جورجينيو، النرويجي مارتن أوديجارد. والمهاجمون الجزائري رياض محرز. النرويجي إيرلينج هالاند، المصري محمد صلاح.