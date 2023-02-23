محرز المتألق يدافع عن هالاند الغائب

محرز يحتفل مع زملائه بعد تسجيله في مرمى لايبزيغ

دافع الدولي الجزائري، رياض محرز، عن زميله في السيتي، إرلينغ هالاند، بعد الأداء المخيّب للمهاجم النرويجي أمام نادي لايبزيغ الألماني.

وقال محرز في تصريحات لقناة “+Canal” الفرنسية: “المدرب يريده أن يشارك أكثر في اللعب، لكنه مهاجم قوي وسريع ونحن نعرف إمكانياته”.

وأضاف الدولي الجزائري الذي اختير أفضل لاعب في مباراة لايبزيغ، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ليكيب”: “لا يجب أن يذهب للحصول على الكرة بنفسه، وهو ليس هنا ليلمس الكرة 70 مرة في المباراة الواحدة”.

وقدم هالاند أداء مخيبا في المباراة، لمس الكرة أربع مرات فقط في منطقة المنافس خلال 90 دقيقة من اللعب.