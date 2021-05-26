محرز “الوفي” يخطف الأضواء في الصحافة الفرنسية

بعد ارتدائه حذاء خاصا يستذكر به منطقة سارسيل

أثار النجم الجزائري، رياض محرز، إعجاب الصحافة الفرنسية، وذلك عندما ارتدى حذاء رياضيا يحمل الرسالة التالية: “من سارسيل إلى البريميرليغ”، خلال المواجهة الأخيرة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون.

وظهر محرز بشكل رائع في الموسم الحالي بمساهمته في 23 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 47 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات، كما تألق بشكل لافت خلال النسخة الحالية من رابطة أبطال أوروبا، حيث أسهم في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 11 مباراة شارك فيها، وأثارت خرجة محرز إعجاب الصحافة الفرنسية، حيث أفردت صحيفة “لوباريزيان” مقالا أشادت فيه باللاعب الجزائري.

وجاء في المقال ما يلي: “مهما يكن المكان الذي تتواجد فيه فلا ينبغي عليك أن تنسى جذورك.. محرز يكن محبة خاصة لحي سارسيل الذي ولد فيه منذ 30 عاما، حيث حرص على تكريمه خلال الاحتفال الخاص بتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز”. وتابع كاتب المقال: “محرز حقق نقلة نوعية خلال الـ12 سنة الماضية بلعبه في مرحلة أولى مع كيمبار ثم لوهافر ومن بعدها مع ليستر سيتي قبل أن يحط الرحال بمانشستر سيتي”.

ويستعد محرز رفقة السيتي لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، السبت المقبل، على ملعب الدراغاو في مدينة بورتو البرتغالية، بالدور النهائي من بطولة رابطة أبطال أوروبا.

ن. ب