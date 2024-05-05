محرز باق في السعودية الموسم القادم

تردّدت، مؤخرا، العديد من الأخبار عن رحيل الدولي الجزائري، رياض محرز، عن فريق أهلي جدة السعودي، والعودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر بوابة ليستر سيتي فريقه الأسبق، بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” إلى “البريميرليغ”. وقال كامل بنجوجام، وكيل أعمال اللاعب رياض محرز، “إن جميع ما يقال حول رحيل محرز عن أهلي جدة مجرد شائعات، وأن هذه التقارير والأنباء لا أساس لها من الصحة”.

علما أن فريق أهلي جدة يعاني من سوء النتائج مع المدير الفني الألماني، ماتياس يايسله، خلال الموسم الجاري، مما أثار التكهنات حول رحيل العديد من نجوم الفريق بنهاية منافسات هذا الموسم في مقدمتهم رياض محرز.