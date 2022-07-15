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رياضة

محرز باق في السيتي إلى غاية 2025

م.ي
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محرز باق في السيتي إلى غاية 2025

جددت، الجمعة، إدارة مانشستر سيتي عقد الدولي الجزائري، رياض محرز، إلى غاية سنة 2025، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بخصوص بنود العقد الجديد الذي سيربطه مع الفريق.

وينتهي عقد رياض محرز الحالي صيف عام 2023، لكنه قرر مواصلة مسيرته مع مانشستر سيتي رغم العروض المغرية التي وصلته من عدة أندية أوروبية كبيرة، كما كان المدير الفني، بيب غوارديولا، منح الضوء الأخضر للإدارة بالإبقاء على محرز الذي أكد في وقت سابق  أنه يريد البقاء مع النادي.

علما أن الدولي الجزائري كان في حالة رائعة خلال موسم 2021/22، وسجل أفضل حصيلة تهديفية في مسيرته التي استمرت لأربع سنوات في السيتي، حيث أمضى 24 هدفًا في 47 مباراة بجميع المسابقات، متجاوزًا بشكل مريح رصيده السابق في ملعب الاتحاد عندما وقع 14 هدفًا خلال موسم 2020/21.

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