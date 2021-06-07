محرز: باق مع مانشستر سيتي.. لن أنتقد غوارديولا وسنواصل سلسلة اللاهزيمة

شبّه المنتخب التونسي بنادي أتليتيكو مدريد الإسباني

لهذا السبب رفعت علم فلسطين بعد التتويج بلقب “البريميرليغ”

أنهى الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اللغط والجدل الإعلاميين اللذين صاحبا الحديث عن مستقبله، من خلال التأكيد على بقائه مع المان سيتي الموسم المقبل، نافيا الأخبار التي راجت في وسائل الإعلام البريطانية بخصوص انتهاء مغامرته مع كتيبة غوارديولا، الذي رفض انتقاده بسبب خياراته في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يشبه المنتخب التونسي بنادي أتليتيكو مدريد الإسباني قبل مواجهته الجمعة المقبل على ملعب رادس.

وقال محرز، الأحد، في تصريحات خلال الندوة الصحفية، التي عقدها بعد نهاية مباراة مالي الودية، التي انتهت بفوز “الخضر” بهدف دون رد، ردا على سؤال بخصوص الأخبار التي تتحدث عن تفكير إدارة مانشستر سيتي لبيع عقده: “لا يوجد أي شيء بخصوص مستقبلي..أنا سعيد في مانشستر سيتي وسأبقى معه إن شاء الله”، لينهي بذلك الجدل الدائر في وسائل الإعلام البريطانية منذ نهائي دوري أبطال أوروبا، كما رفض لاعب ليستر سيتي السابق انتقاد غوارديولا بخصوص سؤال متعلق بخياره التكتيكي في النهائي الأوروبي وعدم لعبه بلاعب وسط مدافع، ورد على هذا السؤال، قائلا: “لا يمكن أن انتقد مدربي..نحن نحترم خياراته ولا نعلق عليها”، قبل أن يضيف: “بيب قام بعمل كبير وفزنا بلقبين هذا الموسم..لقد توج بلقب البريميرليغ وهذا للمرة الثالثة خلال الأربع مواسم الأخيرة وهذا ليس بالأمر السهل”.

من جهة أخرى، اعترف قائد “محاربي الصحراء” بصعوبة ودية مالي والمشاكل التي واجهها زملاؤه، وصرح: “مباراة مالي كانت معقدة..لقد لعبنا أمام منتخب لم يكن سهلا على الإطلاق وتسبب لنا في مشاكل كبيرة خلال المرحلة الأولى”، وأضاف: “في المرحلة الثانية قام المدرب بتغيير تكتيكي من خلال إقحام مهاجم ثاني، ما سمح لنا باستعادة توازننا”، وتابع: “المهم أننا فزنا وكنا جيّدين من الناحية الدفاعية لأننا لم نتلقى أي هدف وحافظنا على نظافة شباكنا”، قبل أن يؤكد: “لا يمكن الفوز بنتائج ثقيلة في كل المباريات..ومواجهة مالي كانت من نوعية المباريات الصعبة التي نجدها في إفريقيا”.

إلى ذلك، تحدث محرز بخصوص تواصل سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الوطني ومعادلة الرقم القياسي لكوت ديفوار بـ26 مباراة على التوالي، وقال بهذا الشأن: “بلماضي غيّر الكثير في المنتخب وزرع فيه روح الانتصار والرغبة في البقاء على القمة..”، مضيفا: “هذا ليس سهلا، هناك عمل كبير نقوم به والجميع معني بالطبع..نحن نعرف قيمة هذا الرقم ونحن قادرون على تحسين هذه السلسلة”، كما لم يفوت نجم المان سيتي الفرصة للحديث عن القمة المرتقبة أمام المنتخب التونسي، وقال عن ودية الجمعة المقبل: “مباراة تونس ستكون مختلفة عن ودية مالي..إنها منتخب يصعب مواجهته واللعب أمامه”، قبل أن يضيف: “ربما هو منتخب لا يطبق كرة هجومية لكننا نعرفه جيدا”، وشبّه محرز منتخب “نسور قرطاج” بنادي أتليتيكو مدريد الإسباني، وصرح: “منتخب تونس يشبه نادي أتليتيكو مدريد..أنت تسيطر على المباراة وفي النهاية يتم خداعك”، أما عن إخفاقه في التتويج بدوري أبطال أوروبا فقال نجم المان سيتي: “هذه هي كرة القدم..إنه المكتوب وسنعمل الموسم المقبل من أجل الفوز بهذا اللقب”، وهو تصريح آخر يؤكد بقاءه مع نادي مانشستر سيتي على الأقل لموسم آخر.

وفي سياق آخر، علق رياض محرز على حادثة تضامنه مع فلسطين ورفعه العلم الفلسطيني في احتفالات التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، وقال بخصوص تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع موقفه الشجاع: “نعم لقد شاهدت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق.. رفعت العلم الفلسطيني لأني أردت أن أدعم الشعب الفلسطيني بعض الشيء.. إن شاء الله ربي يكون معاهم”.