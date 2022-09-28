محرز “بمفرده” قادر على الفوز بالمباريات

النجم الإنجليزي السابق نويل ويلان:

اعترف المحلل والنجم الإنجليزي السابق نويل ويلان بأن الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، لا زال لديه الكثير ليقدمه للنادي الإنجليزي، رغم الأدوار الثانوية التي يلعبها هذا الموسم، وبقائه لفترة أطول على دكة البدلاء مقارنة بما كان عليه الأمر الموسم الماضي على الأقل، عندما تصدر محرز لائحة هدافي “السكاي بلوز”.

وأكد موقع “فوتبول إنسايدر”، في تقرير له عن النجم السابق لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، أن “الكثير من النقاد لن يصدقوا أن مانشستر سيتي يمكن أن يتخلص من رياض محرز في حال تحصله على عروض بخصوصه”، واستدل الموقع على حديثه برأي نجم نادي ليدز الإنجليزي السابق، نويل ويلان، الذي قال: “محرز لا يزال لديه الكثير ليقدمه للنادي، رغم الكشف عن خططه للتقاعد في المان سيتي”. وكان قائد منتخب الجزائر (31 عاماً) قال مؤخراً، في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي، إنه يود الاعتزال كلاعب في مانشستر سيتي واللعب لأطول فترة ممكنة هناك، في وقت بدأ فيه هذا الموسم على دكة البدلاء، وبات من الخيارات البديلة لمدرب الفريق، الإسباني بيب غوارديولا، بعد تألق الثلاثي الهجومي فيل فودين وإيرلينغ هالاند وبرناردو سليفا. وقال مهاجم ليدز السابق، في تصريحات لموقع “فوتبول إنسايدر”، إن محرز لا يزال بإمكانه الفوز بالمباريات بمفرده، لكن سيتعين عليه قبول “الدور التناوبي”، وعندما سُئل عما إذا كان لا يزال لدى محرز دور يلعبه في مانشستر سيتي هذا الموسم وما بعده، أجاب ويلان: “بالتأكيد”. وتابع: “إنه لاعب لائق للغاية حتى في سن 31. لا يزال بإمكانك التعامل مع محرز في فريقك في أي يوم من أيام الأسبوع”، قبل أن يضيف: “أنه يدرك أن جيل الشباب موجود، لكن يمكنني القول بخصوصه: يا له من لاعب سيخرج من مقاعد البدلاء”، وأكد: “لا يزال لديه الكثير ليقدمه. إنه لاعب يمكنه فعل شيءٍ من لا شيء، والفوز بالمباريات بمفرده”. من الذاكرة.. هدف رائع لمحرز في شباك مان يونايتد ولم يفوت اللاعب السابق في “البريميرليغ” الفرصة للإشادة بمهارات اللاعب الجزائري الفنية، وصرح: “من المُحتمل أن يكون لديه أحد أفضل الأقدم اليسرى في الدوري الإنجليزي الممتاز”، وأردف: “إذا تقبل فلسفة غوارديولا في التدوير، والقيام بدور البديل الذهبي، فسيكون في موقف رائع”، وأضاف: “أنا متأكد من أن بيب يُقدر ذلك، ويُقدر كم هو لاعب مهم للسيتي”.