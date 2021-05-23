محرز بِالعلمَين الجزائري والفلسطيني في إنجلترا

بعد إسدال ستار "البريمرلغ"

أنهى النجم الجزائري رياض محرز موسمه في البطولة الإنجليزية مساء الأحد، وهو يتزيّن بِالعلمَين الجزائري والفلسطيني.

حدث ذلك بعد نهاية مباراة فريقه مانشستر سيتي والضيف إيفرتون، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية.

وكان محرز قد أبدى تعاطفه مع الفلسطينيين مُؤخّرا، حينما اشتدّ كلب المحتلّ الصهيوني. قبل أن يُجدّد التضامن والتنديد مساء الأحد.

وشارك الجناح رياض محرز أساسيا في مواجهة إيفرتون، التي حسمها فريقه مانشستر سيتي بِخماسية نظيفة.

وأسدل فريق المدرب جوسيب غوارديولا ستار البطولة الإنجليزية، يجمع 86 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف مانشستر يونايتد بِفارق 12 نقطة. ويشغل نادي إيفرتون الرّتبة الـ 10 بِرصيد 59 نقطة.

وتنتظر رياض محرز وزملاؤه في فريق مانشستر سيتي مباراة قوية، أمام نادي تشيلسي الإنجليزي. تُجرى لِحساب نهائي رابطة أبطال أوروبا، بِمدينة بورتو البرتغالية مساء السبت المقبل.