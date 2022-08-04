محرز بِقميص جديد يُذكّر بِفريق دورتموند أيّام مولر وسامر ورويتر

اختارت إدارة نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا، الخميس، النجم الجزائري رياض محرز رفقة زملاء له، للترويج للقميص الثالث لِفريقها الكروي، نسخة 2022-2023.

وظهر محرز يرتدي قميصا خليطا لونه من الرّمادي والأخضر والأصفر، وعلى ذكر اللّونَين الأخيرَين، فقد ارتبطا بِقميص فريق بوروسيا دورتموند الألماني أيّام ماتياس سامر وشتيفان رويتر وأندرياس مولر ويورغن كوهلر وكارل هاينز ريدله ولارس ريكن وستيفان تشابويزا (آخر صورة مُدرجة أدناه).

وكتبت إدارة نادي مانشستر سيتي في تغريدة لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أناقة ساحر العرب تتحدّث عن نفسها”.

للإشارة، فإن إدارة نادي مانشستر سيتي سبق لها وأن عرضت قميصَين آخرَين لِفريقها الكروي، خاصَّين بِالموسم الجديد: أحدهما بِلون أزرق سماوي، والآخر خليط من الأحمر والأسود.

وترتبط إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِاتّفاقية، مع شركة اللّباس والعتاد الرياضيَين الألمانية “بوما Puma”.