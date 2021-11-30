محرز ثاني أفضل صانع للفرص في الدوري الإنجليزي الممتاز

خلال ثلاث السنوات الأخيرة

يواصل الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، تأكيد تفوقه بلغة الأرقام والإحصائيات في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم التهميش البيّن الذي يتعرض له من قبل مدربه، بيب غوارديولا، الذي لا يشركه بانتظام في أقوى بطولة في العالم منذ الموسم الماضي، على عكس ما هو عليه الحال في منافسة دوري أبطال أوروبا، وحقق قائد المنتخب الجزائري رقما مميزا كثاني أفضل صانع للفرص في “البريميرليغ” خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ونشر موقع “هو سكورد” العالمي إحصائية عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، كشف من خلالها عن أفضل اللاعبين في صناعة الفرص المُحققة خلال آخر 3 سنوات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، واعتلى البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، قائمة أفضل اللاعبين في صناعة الفرص السانحة للتهديف خلال آخر 3 سنوات في “البريميرليغ”، حيث صنع لزملائه فرصة مُحققة كل 94 دقيقة، وجاء في المركز الثاني قائد المنتخب الجزائري، رياض محرز، حيث صنع لزملائه في فريق مانشستر سيتي فرصة محققة كل 144 دقيقة، وفي المرتبة الثالثة، تساوى 3 لاعبين في صناعة فرصة محققة كل 184 دقيقة، وهم كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، وترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن في ليفربول، وبرونو فرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد، كما ضمت القائمة قائد منتخب مصر محمد صلاح، حيث صنع نجم ليفربول فرصة محققة لزملائه كل 207 دقائق.

وتأتي هذه الأرقام لتؤكد المستويات الكبيرة التي يقدمها رياض محرز كلما سنحت له فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بدليل أن الرقم الذي سجله كان في مباريات أقل مقارنة باللاعبين الآخرين وفي مشاركات غير منتظمة، الأمر الذي يؤثر على مستوياته ويحرمه من فائدة اللعب باستمرار وبشكل أساسي، وهي كلها تمنحه ثقة أكبر تنعكس بالإيجاب على مستواه العام وأرقامه.