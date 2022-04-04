“محرز حزين بسبب خيبة المونديال.. وكرة القدم لا تعترف دائما بالأفضل”

بيب غوارديولا يتحدث عن نجمه الجزائري

تحدث المدرب الإسباني، لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن الحالة الذهنية لنجمه الجزائري، رياض محرز، عقب عودته للفريق بمعنويات محطمة، بسبب إخفاقه في قيادة المنتخب الوطني إلى كأس العالم، المقررة نهاية العام الجاري بقطر، خلال مباراتي الدور الفاصل أمام منتخب الكاميرون.

وصرح غوارديولا في الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة مانشستر سيتي أمام بيرني، يوم السبت، المنصرم لحساب الأسبوع الثلاثين من البطولة الإنجليزية الممتازة، قائلا: “رياض محرز يشعر بالحزن الشديد لأنه لن يذهب إلى كأس العالم مع المنتخب الجزائري، عندما تسجل في الدقيقة الـ118 ثم تستقبل هدفا في الدقيقة الـ124 وتقصى، لا يوجد وصف لذلك، هذه أحوال كرة القدم”.

ولمّح غوارديولا بأن المنتخب الوطني الجزائري كان الأفضل أمام منتخب الكاميرون، مشيرا إلى أن كرة القدم لا تعترف دائما بالأفضل وأحيانا تبتسم للمنافس. وقال: “هذه عواطف، هي أشياء كثيرة، لا يوجد وقت للراحة مثل كرة السلة أو التنس، حينها يمكننا أن نجلس ونفكر بعد شوطين، هذه هي كرة القدم، كم من مرة تكون فيها أفضل من المنافس لكنك تنهزم في نهاية المطاف”.

وفضّل المدرب الإسباني عدم إقحام رياض محرز في مواجهة نادي بيرني، يوم السبت الماضي، التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد، بسبب الحالة الذهنية للاعبه الجزائري الذي لم يستطع النهوض من حجم الصدمة التي تلقاها مع المنتخب الوطني، إثر فشله في التأهل إلى المونديال القطري.

وكان رياض محرز قد أبدى قبل يومين عن أول رد فعل، حول الإقصاء المر من التأهل إلى كأس العالم، حيث أعرب على تأثره الشديد بهذا الإخفاق الذي حطم معنوياته ومعنويات كل اللاعبين والطاقم الفني والشعب الجزائري، الذي كان يحلم بالـتأهل إلى المونديال القطري.