محرز خارج قائمة أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الجمعة عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في موسم 2020-2021 من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وعرفت القائمة غياب نجم مانشستر سيتي، رياض محرز الذي تألق بشكل لافت في منافسة دوري الأبطال في نسختها الأخيرة، في وقت رشحت ثلاثة أسماء من ناديه مانشستر سيتي، ويتعلق الأمر بكل من الحارس إديرسون وكيفن دي بروين وروبن دياز.

وشهدت قائمة دوري الأبطال تواجد 5 لاعبين من تشيلسي و3 من مانشستر سيتي، فيما مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند، لاعب واحد لكل منهم.

ورشح لأفضل حارس مرمى كل من تيبو كورتوا من ريال مدريد، وإيدرسون من مانشستر سيتي وإدوارد ميندي من تشيلسي.

أما لأفضل مدافع فتواجد في القائمة، سيزار أزبلكويتا وأنطونيو روديجر من نادي تشيلسي) وروبن دياز من مانشستر سيتي.)

ولأفضل لاعب وسط، تواجد كل من كيفن دي بروين من مانشستر سيتيو جورجينيو وكانتي من نادي تشيلسي.

وبالنسبة لأفضل مهاجم، ضمت القائمة إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند، وروبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات للموسم الجديد، والتي ستقام يوم 26 أوت الجاري في إسطنبول بتركيا.