محرز خامس هدافي نجوم إفريقيا في دوري أبطال أوروبا

انضم الدولي الجزائري، إلى القائمة المصغرة للنجوم الأفارقة الذين سجلوا 20 هدفا أو أكثر في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب أرقام شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أصبح محرز خامس لاعب إفريقي يسجل 20 هدفا في دوري الأبطال.

ويملك كل محمد صلاح وديديه دروغبا 44 هدفا لكل منهما، وصامويل إيتو 30 هدف، وساديو ماني 27 هدفا.

وسجل النجم الجزائري رياض محرز هدف التقدم في المباراة التي جمعت ناديه مانشستر سيتي بمضيفه لايبزينغ الألماني، والتي انتهت على نتيجة التعادل بهدف لمثله.