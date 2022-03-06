محرز ساهم في تسجيل 101 هدف

زار النّجم الجزائري رياض محرز شباك الأندية المنافسة أكثر من مئة مرّة، بِزيّ فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان الجناح رياض محرز (31 سنة) قد انتقل إلى فريق “الأزرق السّماوي”، في صيف 2018.

وسجّل محرز 60 هدفا، ووزّع 41 تمريرة حاسمة، الحصيلة المُرادفة لِمساهمته في تسجيل 101 هدف. منذ التحاقه بِفريق مانشستر سيتي. آخرها هدفَين أمضاهما مساء الأحد في مرمى نادي مانشستر يونايتد.

وبدا رياض محرز وكأنّه “ينتقم” رياضيا، من الخروج المُبكّر للمنتخب الوطني الجزائري من الدور الأوّل، لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون. ذلك أن قائد “محاربي الصّحراء” وقّع 8 أهداف ووزّع تمريرتَين حاسمتَين، لِمصلحة فريقه مانشستر سيتي، وفي كلّ المنافسات الرّسمية، منذ خوضه أوّل لقاء على مستوى الأندية، في الـ 5 من فيفري الماضي، بعد عودته من مسرح البطولة الإفريقية إلى إنجلترا.