محرز سجل في مرمى كل كبار إنجلترا .. إلا ليفربول

صار قطعة مميزة في أقوى دوري في العالم

قفز رقم تهديف رياض محرز في الدوري الإنجليزي إلى ثمانية أهداف خلال هذا الموسم، كثالث هدافي الفريق بعد ستيرلينغ صاحب عشرة أهداف وديبراين بتسعة أهداف، وغير بعيد عن رقم أهدافه خلال الموسم الماضي، عندما سجل تسعة أهداف، وهو حاليا برقم متميز من خلال 21 هدفا لحد الآن، سجلها في كل المسابقات..

وبقليل من التوفيق قد يصل إلى ثلاثين هدفا في إنجاز شخصي كبير لرياض محرز الذي تنتظره بعد 17 يوما مباراة عمره في جابوما أمام منتخب الكامرون، وهو ما يهم الجزائريين الذين ينتظرون انتقاما من محرز على أدائه ورفقائه في كأس أمم إفريقيا في نفس البلد الكامرون.

أصبح رياض محرز ضمن القطع الأساسية ليس مع مانشستر سيتي، وإنما في الدوري الإنجليزي على العموم، فخلال مباراة الداربي الكبير، أمام مانشستر سيتي، تمكن من تسجيل هدفين بظهور قليل على أرضية الميدان، لكن أي ملاحظ يمكنه كشف خطط غوارديولا الذي ترك محرز بعيدا عن الأنظار وفي شبه راحة في الشوط الأول، إذ لم يلمس في 24 دقيقة الأولى الكرة سوى مرة واحة، ليكشر عن أنيابه في الشوط الثاني ويساهم في عزف سنفونية الإبداع لفريق سماوي لن يجد فرصة الحصول على لقب رابطة الأبطال مثل هذا الموسم بعد أن ضمن بلوغ الربع النهائي.

سجل رياض محرز في سنواته الإنجليزية في مرمى كل الأندية وبخاصة الكبار منها، باستثناء فريق ليفربول الذي مازال مستعصيا عليه، فقد سجل في مرمى توتنهام مع ليستر سيتي ومع مانشستر سيتي، وسجل في مرمى أرسنال وكان آخر أهدافه في منافسة الكأس من مخالفة مباشرة، كما سجل ضد مانشستر يونايتد ثلاثية في مرمى نفس الحارس ديخيا من مراوغة للحارس إلى قذفة من 18 مترا إلى حالة انفراد، كما سجل في مرمى تشيلسي بألوان ليستر سيتي وبألوان مانشستر سيتي أيضا، وكانت أهدافه ضد تشيلسي هي الأجمل من عمل فردي، وبقي أمام محرز كسر الحاجز الأحمر للفربول، الفريق الذي سجل في مرماه نذير بلحاج وإسلام سليماني، بالرغم من أن محرز حصل على ركلة جزاء ولكنه ضيعها أمام ليفربول في أول موسم له بألوان مانشستر سيتي.

كما سجل في مرماه في الموسم قبل الماضي هدفا يبدو شرعيا ولكن الحكم رفضه بعد عودته إلى تقنية الفار، ولم يعد حينها محرز يلعب كأساسي، أمام ليفربول، إلى درجة أنه لم يُستدعى في الموسم قبل الماضي للقاء أصلا، وفي لقاء الذهاب الذي انتهى بهدفين في كل شبكة في ملعب ليفربول بقي محرز طوال أطوار المباراة على مقاعد الاحتياط، ويبقى أمل أنصار المنتخب الجزائري، هو أن يشاهدوا جزءا من أهداف رياض محرز في مرمى الكامرون ذهابا وإيابا.