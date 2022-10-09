محرز سعيد باستعادته لحسّه التهديفي ويتحدث عن هالاند

سجل أول أهدافه في الدوري الانجليزي الممتاز

عبر الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي، عن سعادته البالغة بعد تسجيل أول أهدافه في الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي الممتاز، أول أمس، أمام نادي ساوبتهامتون بعد صيام تهديفي استمر منذ بداية الموسم الجاري، ليؤكد استعادته لحسّه التهديفي بعد أن كان سجل هدفا في مباراة كوبنهاغن الدنماركي الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وكان الهدف الذي سجله محرز عن طريقة ضربة جزاء أمام كوبنهاغن، الأربعاء الماضي، أول أهدافه منذ بداية الموسم الجاري، وبعد صيام تهديفي استمر لـ13 مباراة بمختلف المسابقات (شارك في 11 فقط)، في وقت تقمّص فيه أدوار الهدّاف الأول للمان سيتي الموسم الماضي برصيد 24 هدفا بمختلف المسابقات، قبل أن ينجح في طرد النحس في “البريميرليغ”، أول أمس، ما جعل المتابعين يؤكدون بأن قائد “الخضر” في طريقه إلى استعادة مكانته في حسابات بيب غوارديولا.

وأدلى محرز بتصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بعد نهاية المباراة، عبر فيها عن سعادته لاستعادة حسّه التهديفي، حيث قال: “تأخري عن التسجيل منذ بداية الموسم كان بالتأكيد أمرا غير سعيد بالنسبة لي”، مضيفا: “ولكن الموضوع كان مسألة وقت، ولقد سجلت هدفي الثاني بشكل عام والأول لي في البريميرليغ هذا الموسم”، وعن تألق زميله النرويجي إيرلينغ هالاند، وتسجيله 20 هدفا في كل البطولات حتى الآن، قال محرز: “هو مثل أي مهاجم آخر يتواجد في مناطق التسجيل”، وأتم: “هالاند مثالي لأنه يواصل توهجه دون توقف، وحتى إذا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة له، فهناك الكثير من اللاعبين ويمكنهم إحداث الفارق”.

ويرى محللون بأن نجم ليستر سيتي السابق نجح في الرد على تصريحات غوارديولا الأخيرة، عندما ألمح المدرب الإسباني بأن مفتاح عودة محرز إلى التشكيلة الأساسية للسيتي بين يديه، من خلال تقديم المستويات المعروفة عنه، وهو ما نجح النجم الجزائري في إظهاره خلال مسابقته المفضلة دوري أبطال أوروبا، ثم في الدوري الانجليزي الممتاز، بعد أن شارك أساسيا للمرة الثانية على التوالي، ولم يتوان رياض محرز في التأكيد على رغبته القوية في البقاء مع مانشستر سيتي رغم مشكلة عدم مشاركته بانتظام والمنافسة الشرسة داخل النادي، حيث جدد في تصريحات بعد لقاء كوبنهاغن إصراره على مواصلة مغامرته مع السيتي، وأكد: “لم ألعب كثيرًا مؤخرًا لكني أشعر بتحسن وسأعود إلى مستواي الحقيقي”، وتابع بخصوص خوضه لمباراته رقم 200 مع الستيزنس: “200 مباراة رقم كبير، لأكون صريحًا إنّه أمر جيّد”، قبل أن يوجه رسالة إلى غوارديولا والمستغربين لرغبته في الاعتزال مع السيتي رغم وضعيته الفنية، وصرح: “ما زلت آمل أن ألعب 200 أخرى وأواصل التسجيل والمساعدة في الفوز بالألقاب مع هذا الفريق. أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من هذا النادي”، وأردف: “من الجيد دائمًا تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على الفوز”، قبل أن يشير إلى أن المنافسة أمر محفّز له وليس محبطا.

وكان النجم الجزائري بدأ خمس مباريات أساسيا فقط في جميع المسابقات خلال هذا الموسم، ويعتقد أن المنافسة على التواجد في التشكيل الأساسي في فريق بيب غوارديولا “صحية”، حيث قال: “لطالما كانت هناك منافسة لمدة خمس سنوات، وربما هناك المزيد منها الآن. هذا جيّد، إنه شيء مميز”.