محرز: سعيد بالمستوى الذي قدمته

استعاد توهّج الموسم الماضي

أعرب رياض محرز بعد نهاية المباراة ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي عن سعادته الكبيرة بالفوز الكبير الذي حققه رفقة فريقه، كما أبدى سعادته بالهدفين الذين سجلهما، سيما هدفه الثاني من ضربة الجزاء التي تحولت لعقدة حقيقية بالنسبة له.

وقال محرز لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “كنت سأنفذ ركلة الجزاء الأولى ولكن جوليان ألفاريز طلب مني أن يسددها وبالتأكيد سمحت له بالتنفيذ”.

وتابع: “إنه مهاجم، يحتاج إلى أهداف، هذا جيد له، ولكني في ركلة الجزاء الثانية أردت أن أقوم بتنفيذها، ونجحت فيها”.، ليضيف “نحن فريق يهمنا جميعا الانتصار بغض النظر عن هوية أصحاب الأهداف المسجلة، لقد قدمنا مباراة رائعة وأنا شخصيا سعيد للمستوى الجماعي لنا ولي أيضا”.

واختتم محرز تصريحه بالتأكيد: “سجلنا أربع أهداف وحافظنا على نظافة شباكنا للمباراة الثانية على التوالي ضد تشيلسي وفي ظرف 3 أيام فقط، يوم جيد بالنسبة لنا”.

وقاد النجم الجزائري، ناديه مانشستر سيتي للفوز مرة ثانية على تشيلسي، والتأهل على حسابه إلى الدور الـ16 من منافسة كاس الإتحاد الأنجليزي، وهذا في ظرف 72 ساعة فقط بعد الفوز الأول الذي كان حققه الخميس الماضي بهدف سجله هو أيضا، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وللمباراة الرابعة على التوالي، نجح رياض محرز في قيادة “السيتي زانس” لتحقيق فوز تاريخي على “البلوز” الذي سقط برباعية كاملة كان نصيب الجزائري منها هدفين.

وكان الدولي الجزائري وراء افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ23 بهدف من كوب آخر، عن طريق مخالفة حرة مباشرة أبدع في تحويلها بقدمه اليسرى السحرية لهدف.

وفي الشوط الثاني أضاف محرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 85، أنهى من خلالها عقدة تضييعه ركلات الجزاء التي لازمته منذ نهايات الموسم الماضي.

وبعد الثنائية التي سجلها في مباراة أمس أمام تشيلسي والهدف الذي كان سجله الخميس الفارط أمامه أيضا في منافسة الكأس، يكون محرز سجل ثلاثة أهداف في ثلاثة أيام، مسجلا رقما قياسيا أيضا، ما سمح له بنيل جائزة رجل المباراة، حيث حصل طبقا لموقع”هوسكورد” للإحصائيات على أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين بلغ 8.9 من 10.

وبهذين الهدفين، رفع محرز رصيده إلى 8 أهداف في جميع المسابقات مع سيتي هذا الموسم، ليستعيد بذاك بريقه الضائع في بداية الموسم الجاري.