محرز سعيد ويحدد أهداف السيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

مدرب ليفربول أشاد بهدف نجم "الخضر"

عبر الدولي الجزائري، رياض محرز، عن سعادته الكبيرة بعد مساهمته في تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، بعد تجاوزه عقبة الغريم ليفربول، الخميس، في الدور ثمن النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة نجح خلالها قائد “الخضر” في طرد النحس الذي لازمه في لقاءات ليفربول، عندما سجل أول أهدافه في شباكه، كما ترك الانطباع بأن فريقه لن يفرط في لقب هذه المسابقة ولو أنها لا تعد من أهدافه الرئيسية.

وكان مانشستر سيتي فاز على ليفربول بنتيجة (3-2) في المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد، وعرفت تألق رياض محرز، الذي قال في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” بعد نهاية اللقاء: “إنه شيء جيّد أن أسجل وأساهم في فوز الفريق، كنا جيّدين للغاية اليوم وكان الفوز مستحقا”، وأضاف: “عاد الجميع بشكل أفضل وكانوا مستعدين للبدء من جديد أمام خصم صعب في بداية النصف الثاني من الموسم.. لم يكن الأمر سهلا، ولكننا قدمنا أداء جيدا كما قلت”، وأردف: “كنا جيدين من الناحية الدفاعية بعد الهدف الثالث، لذلك نحن سعداء”، وواصل: “فزنا على تشيلسي وليفربول في كأس الرابطة، لذلك سنرى”، وأتم صاحب الـ31 عاما قائلا: “سنتعامل مع الأمر مباراة تلو أخرى ونركز على المباراة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تعد الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي”، علما أن القرعة أوقعت المان سيتي في مواجهة ساوثهامبتون في الدور المقبل، على أن يعود إلى المنافسة في “البريميرليغ” الأربعاء المقبل بمواجهة نادي ليدز.

إلى ذلك، بات الهدف الذي سجله محرز في شباك نادي ليفربول الأول له خلال مسيرته الكروية ضد الريدز، حيث تمكّن من تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بالدقيقة 47 بطريقة رائعة، وذلك بعدما روّض تمريرة زميله الإسباني رودري على طريقته الخاصة، قبل أن يسددها بقدمه اليسرى يمين الحارس كيليهير، ويعتبر الهدف الذي سجله محرز هو الأول للنجم الجزائري بمرمى فريق ليفربول، وذلك بعدما فشل في ذلك عدة مرات سابقة، سواء كان ذلك مع ناديه السابق ليستر سيتي أم منذ انضمامه إلى فريق مانشستر سيتي عام 2018، خاصة منذ تضييعه ضربة جزاء أمام الريدز في موسم 2018/2019، وعن هدف محرز في شباك فريقه، قال كلوب: “إنه هدف من الطراز العالمي، تسبب به تمركز غوندوغان ودي بروين جنبًا إلى جنب مع بالمر، ومحرز سبب لنا بعض المشاكل في وقت مبكر من المباراة”.