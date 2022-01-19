محرز: سنقاتل من أجل التأهل وهذه رسالتي إلى الجزائريين

قال إنه يرفض فكرة الخروج المبكر من "كان الكاميرون"

أكد قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، أنه عازم رفقة زملائه في المنتخب على تقديم كل ما لديهم والقتال من أجل الفوز على منتخب كوت ديفوار، وضمان التأهل للدور المقبل من كأس أمم إفريقيا، قبل أن يبرز إصراره الشديد على ذلك بالقول إنه لا يرغب في الخسارة والعودة مبكرا إلى المنزل، لأنه واثق من قدرة المنتخب الوطني على مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه في الكاميرون والبقاء هناك لأطول فترة ممكنة، رغم البداية المخيّبة بالتعادل أمام سيراليون والخسارة أمام غينيا الاستوائية، ما عقد وضعية “الخضر” في التأهل للدور المقبل.

لا يمكنني تفسير عجزنا عن التسجيل في مباراتي سيراليون وغينيا الاستوائية

ويواجه المنتخب الوطني، مساء اليوم، نظيره الإيفواري على ملعب جابوما بمدينة دوالا، في الجولة الأخيرة من الدور الأول بالمجموعة الخامسة، ويحتاج أشبال بلماضي إلى الفوز لا غير، من أجل ضمان التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية، وهو الذي يتذيل ترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة فقط.

قال، الأربعاء، رياض محرز خلال الندوة الصحفية التي عقده، مع جمال بلماضي بملعب جابوما في دوالا للحديث عن لقاء كوت ديفوار، ردا على سؤال متعلق بضرورة الفوز أمام منتخب الفيلة والتخوفات من الإقصاء المبكر: “يجب أن نثبت حضورنا غدا.. المباراة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، لأن كل منتخب يريد الفوز”، مضيفا: “لا أريد أن أخسر والعودة إلى المنزل.. أؤمن بالتأهل للدور المقبل”، وأردف: “لا يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنفوز، لكنني سأضمن لكم أننا سنقاتل، وأنا متفائل وأتمنى البقاء هنا لفترة طويلة”. وتابع نجم المان سيتي حديثه بالإشارة إلى الضغط، وصرح: “الضغط جزء من كرة القدم ونحن نعيشه يوميا، صحيح أن وضعيتنا الحالية تجعله أكبر، لكننا دائما ما أثبتنا قدرتنا على اللاعب تحت الضغط”، مضيفا: “نحن جاهزون ومحفزون.. كل الشعب الجزائري يدعمنا، علينا الحفاظ على تركيزنا للفوز من أجل بلدنا وجماهيرنا وعائلاتنا”، قبل أن يتحدث عن رسالته لزملائه كقائد للمنتخب: “الرسالة واضحة.. يجب أن نفوز، عندما نكون في مثل هذه الوضعيات لا يجب أن نتحدث كثيرا لأن كل لاعب يعرف ما يجب أن يقوم به”.

من جهة أخرى، قال نجم ليستر سيتي الإنجليزي السابق إنه لا يمكنه تفسير العقم الهجومي للمنتخب الوطني خلال “كان الكاميرون”، وردا على سؤال بهذا الخصوص: “لا يمكنني تفسير ذلك..”، مضيفا: “خلال كل المباريات التي لعبناها تحت إشراف جمال بلماضي فشلنا في التسجيل مرتين فقط وكان ذلك في المباراتين السابقتين (سيراليون وغينيا الاستوائية)..”، قبل أن يبرز أوجه الاختلاف بين مواجهة كوت ديفوار في 2019 والحالية، وقال: “في 2019 كانت مباراة في الدور ربع النهائي وكلانا كان يبحث عن الفوز، الآن الوضع مختلف لأن كوت ديفوار ضمن تأهله.. الوضع مختلف ستكون مباراة بحسابات أخرى”.