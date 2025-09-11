محرز سيُواجه هذا المنافس في كأس القارات

تعرّف اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه الأهلي السعودي، على المنافس في كأس القارات 2025.

وكشف الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الخميس، عن جدول مقابلات هذه المنافسة العالمية للأندية. حيث يُشارك الأهلي السعودي بِاعتباره صاحب لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في ماي الماضي.

وهكذا سيلعب الجناح محرز وزملاؤه في فريق الأهلي، مع الفائز من مباراة بيراميدز المصري والزائر نادي أوكلاند سيتي من زيلاندا الجديدة.

وتُجرى المباراة بِمدينة جدة السعودية في الـ 23 من سبتمبر الحالي، بينما تُقام مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي قبل ذلك الأحد القادم بِالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي حال تأهّل الأهلي السعودي للدور الموالي المبرمجة مقابلته في الـ 13 من ديسمبر القادم، فسيُواجه الفائز من مباراة كروز أزول المكسيكي وممثّل قارة أمريكا الجنوبية (تُكشف هُوّيته في الـ 29 من نوفمبر المقبل).

وإذا استمرّ الأهلي السعودي في حصد الانتصارات، فسيلعب النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في الـ 17 من ديسمبر المقبل.

وكان ريال مدريد الإسباني قد أحرز كأس النسخة الماضية، بعد فوزه في النهائي (3-0) على باتشوكا المكسيكي.