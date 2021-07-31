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رياضة

محرز.. سيّد الإبداع صانع الفرجة

علي بهلولي
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محرز.. سيّد الإبداع صانع الفرجة
محرز يحتفل مع زميلَيه بِهدفٍ سجّله (صورة نادي مانشستر سيتي)

استمرّ النجم الجزائري رياض محرز مساء السبت، في صنع الفرجة لِفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِرباعية نظيفة على نادي برنسلي، الذي ينتمي إلى الدرجة الثانية الإنجليزية.

ولُعبت هذه المباراة بِإنجلترا، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد. وخلالها تألّق محرز تمريرا وتسجيلا وعروضا فنية.

وصنع الجناح محرز الهدف الأوّل لِفريقه “الأزرق السّماوي” في الدقيقة الـ 23، قبل أن يهزّ الشباك في الدقيقة الـ 34، وساهم أيضا في بناء الهدف الرّابع (تمريرة من بعيد) في الدقيقة الـ 68. كما تُظهره صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه.

ورفع محرز غلّته إلى هدفَين، في المقابلات التحضيرية لِفريقه مانشستر سيتي هذه الصائفة، بعد هدف بريستون.

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