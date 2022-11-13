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رياضة

محرز ضمن أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الغائبين عن المونديال

الشروق الرياضي
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محرز ضمن أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الغائبين عن المونديال

يعد الدوري الإنجليزي من أقوى دوريات العالم، ومع ذلك، فإن هناك عدد ليس بالقليل من لاعبيه يغيبون عن فعاليات كأس العالم 2022 في قطر.

وهناك العديد من اللاعبين المميزين، يغيبوا عن كأس العالم قطر 2022، على رأسهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والشاب النرويجي إيرلينج هالاند، هداف الدوري الإنجليزي، ومانشستر ستي، وزميله الجزائري رياض محرز.

كما أن هناك لاعبين لم ينضموا لقوائم كأس العالم مع منتخباتهم بناءً على اختيارات المدربين، وآخرين يغيبون بسبب الإصابات.

ويغيب محمد صلاح نجم ليفربول، ومنتخب مصر عن مونديال قطر 2022، بعد فشل بلاده في حجز مقعد بكأس العالم، وخسارتها أمام السنغال بركلات الترجيح في المرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية.

كما يغيب رياض محرز عن كأس العالم، بعد فشل منتخب الجزائر في الفوز على الكاميرون بمجموع المباراتين في المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.

هداف الدوري الإنجليزي، إيرلينج هالاند بـ18 هدفا يغيب عن مونديال قطر بسبب فشل منتخب النرويج في التأهل عن المجموعة الثالثة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتضم قائمة لاعبي الدوري الأنجليزي كل  من محمد صلاح، إيرلينج هالاند، رياض محرز، لويس دياز، جورجينيو، وآندي روبرتسون.

إلى ذلك حرمت لعنة الإصابات عدة لاعبين بارزين من المشاركة في كأس العالم على غرار كل من نجولو كانتي، بول بوجبا، و أبو بكر كمارا مع منتخب فرنسا ، خيسوس كورونا مع منتخب المكسيك، بيدرو نيتو و دييجو جوتا  مع منتخب البرتغال، رييس جيمس و إيميل سميث روي في منتخب إنجلترا، أليكس سيلميكرزمع  بلجيكا، جورجينو فينالدوم- منتخب هولندا، آرثر ميلو مع  منتخب البرازيل، وتيمو فيرنرمع منتخب ألمانيا.

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