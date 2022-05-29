-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز ضمن التشكيلة المثالية لرابطة أبطال أوروبا

الشروق الرياضي
  • 358
  • 0
محرز ضمن التشكيلة المثالية لرابطة أبطال أوروبا
أرشيف
رياض محرز

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا”، الأحد، عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا 2021-2022، والتي ضمت الدولي الجزائري رياض محرز، الذي وصل ناديه مانشيستر سيتي، نصف نهائي البطولة.

ونشر حساب رابطة الأبطال الأوروبية منشورا حول التشكيلة المثالية لهذا الموسم، وتم اختيار هذه التشكيلة بناء على النقاط التي حققها اللاعبون في لعبة “تشامبيونز ليغ فانتسي” الشهيرة.

وضمت التشكيلة:

حارس المرمى: تيبو كورتوا (69 نقطة).

خط الدفاع: جواو كانسيلو (65 نقطة)، إيدير ميليتاو (60 نقطة)، رينالدو (60 نقطة).

خط الوسط: محمد صلاح (78 نقطة)، أرناوت دانجوما (66 نقطة)، رياض محرز (71 نقطة)، ليروي ساني (84 نقطة).

خط الهجوم: كريم بنزيمة (102 نقطة)، روبرت ليفاندوفسكي (91 نقطة)، سباستيان هالير (69 نقطة).

وأحرز فريق ريال مدريد الإسباني سهرة السبت، كأس رابطة أبطال أوروبا لِكرة القدم. بعد فوزه في النهائي بِهدف لِصفر على نادي ليفربول الإنجليزي.

مقالات ذات صلة
صربيا تُرسل 150 رياضي إلى الأولمبياد المتوسّطي بِوهران

صربيا تُرسل 150 رياضي إلى الأولمبياد المتوسّطي بِوهران

بلماضي سَيُجيب عن أسئلة غياب محرز والوافدين السبعة الجدد

بلماضي سَيُجيب عن أسئلة غياب محرز والوافدين السبعة الجدد

هل حفظ بلماضي درس “الكاميرون”؟

هل حفظ بلماضي درس “الكاميرون”؟

جديد جمال بلماضي هو قديم “متجدّد”

جديد جمال بلماضي هو قديم “متجدّد”

حكيم زدادكة يقترب من نادي ليل الفرنسي

حكيم زدادكة يقترب من نادي ليل الفرنسي

محرز يصدر أول تعليق على قرار إعفائه من مباراتي أوغندا وتنزانيا

محرز يصدر أول تعليق على قرار إعفائه من مباراتي أوغندا وتنزانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد