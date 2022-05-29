محرز ضمن التشكيلة المثالية لرابطة أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا”، الأحد، عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا 2021-2022، والتي ضمت الدولي الجزائري رياض محرز، الذي وصل ناديه مانشيستر سيتي، نصف نهائي البطولة.

ونشر حساب رابطة الأبطال الأوروبية منشورا حول التشكيلة المثالية لهذا الموسم، وتم اختيار هذه التشكيلة بناء على النقاط التي حققها اللاعبون في لعبة “تشامبيونز ليغ فانتسي” الشهيرة.

وضمت التشكيلة:

حارس المرمى: تيبو كورتوا (69 نقطة).

خط الدفاع: جواو كانسيلو (65 نقطة)، إيدير ميليتاو (60 نقطة)، رينالدو (60 نقطة).

خط الوسط: محمد صلاح (78 نقطة)، أرناوت دانجوما (66 نقطة)، رياض محرز (71 نقطة)، ليروي ساني (84 نقطة).

خط الهجوم: كريم بنزيمة (102 نقطة)، روبرت ليفاندوفسكي (91 نقطة)، سباستيان هالير (69 نقطة).

وأحرز فريق ريال مدريد الإسباني سهرة السبت، كأس رابطة أبطال أوروبا لِكرة القدم. بعد فوزه في النهائي بِهدف لِصفر على نادي ليفربول الإنجليزي.