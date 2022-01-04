محرز ضمن التشكيلة المثالية لشهر ديسمبر في “البريميرليغ”

أكد مستوياته الكبيرة في الفترة الماضية وقبل مشاركته في "الكان"

اختير الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، ضمن التشكيلة المثالية لشهر ديسمبر الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوّقا على عديد النجوم، وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح، هداف “البريميرليغ” لحد الآن، ليؤكد المستويات الكبيرة التي قدمها خلال الشهرين الماضيين مع المان سيتي.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي والمختص في الأرقام والإحصائيات عن التشكيلة المثالية للدوري الانجليزي الممتاز للشهر الأخير من العام الماضي، والتي ضمت الدولي الجزائري، رياض محرز، بمعدل نقطي وصل 7.90 على عشرة، وهو ثاني أفضل تنقيط ضمن لاعبي التشكيلة، خلف زميله في مانشستر سيتي، الدولي الانجليزي رحيم ستيرلينغ، ولم يكن هذا الثنائي الوحيد من متصدر “البريميرليغ” ضمن التشكيلة المثالية، بل تواجد أيضا كل من البلجيكي، كيفين دي بروين، والانجليزي فيل فودين.

وكان رياض محرز تألق بشكل لافت للانتباه خلال مباريات شهر ديسمبر الماضي في الدوري الانجليزي الممتاز، فمن جملة سبع مباريات، شارك قائد المنتخب الوطني في خمس مباريات، منها 4 كأساسي وواحدة كبديل، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى، مساهما في النتائج الكبيرة التي سجلها المان سيتي في “البريميرليغ”، بدليل أنه فاز بكل مبارياته خلال الشهر الماضي في المسابقة، 7 في المجمل، والسلسلة مستمرة لأن السيتي بدأ العام بفوز جديد، ووصل حدود 11 فوزا على التوالي.

محرز تحوّل الشهر الماضي إلى لاعب أساسي بامتياز في حسابات بيب غوارديولا بالدوري الانجليزي الممتاز، مقارنة بما كان عليه الحال في بداية الموسم عندما عانى من الجلوس المتكرر على دكة البدلاء واكتفائه بأدوار ثانوية في المسابقة الأغلى بالعالم، قبل أن يفرض نفسه تدريجيا في التشكيلة الأساسية بفضل تألقه في دوري أبطال أوروبا وفعاليته كلما دخل بديلا في “بريميرليغ”، بدليل أنه يتصدر قائمة هدافي النادي السماوي حاليا برصيد 13 هدفا في كل المسابقات، كما كشف موقع “أوبتا” العالمي للإحصائيات، بأن رياض محرز وبفضل هدفه الأخير في مرمى أرسنال، وصل لمُباراته الخامسة على التوالي التي يزور فيها الشباك، وهي أطول سلسلة بالنسبة له منذ انضمامه للسيتي في صيف 2018.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت المناسب للنجم الجزائري المقبل على المشاركة في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، حيث يحمل آمال الجزائريين على كتفيه بخصوص قيادة “محاربي الصحراء” للحفاظ على لقبهم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن كان أسهم بشكل مباشر في التتويج بكأس إفريقيا في مصر صيف عام 2019، وهو الذي يسجل أرقاما مذهلة أيضا مع المنتخب الوطني في الفترة الماضية عززت ثقته كالقائد والنجم الأول لكتيبة جمال بلماضي.