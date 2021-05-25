محرز ضمن التشكيلة المثالية لـ “البيرمرليغ” لموسم 2020/2021

اختير النجم الجزائري لنادي “مانشستر سيتي” رياض محرز، ضمن التشكيلة المثالية للدوري الانجليزي لموسم 2020/2021، حيث ساهم قائد الخضر بشكل كبير في تتويج ناديه بلقب البطولة الانجليزية للمرة الثانية منذ التحاقه بالفريق السماوي.

يذكر أن محرز نال تنقيط 7.3 من مجموع 10 ممكنة، بعد تمكنه من تسجيل 9 أهداف في البطولة، ومنحه لـ 6 كرات حاسمة طيلة الموسم، جعلته ينال مكانة مع التشكيل الأساسي “للبرميليغ” لهذا الموسم، متفوقا على المصري محمد صالح نجم نادي “ليفربول”.