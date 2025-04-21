محرز ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ28 للدوري السعودي

بعد مساهمته في فوز الأهلي بخماسية أمام الفيحاء..

اختير قائد المنتخب الوطني ونجم نادي أهلي جدة السعودي، رياض محرز، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 28 من البطولة السعودية لكرة القدم للمحترفين، حسب موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والإحصائيات.

وجاء اختيار محرز ضمن التشكيلة المثالية نظير المستويات الباهرة التي قدمها أمام الفيحاء في اللقاء الذي جرى يوم الجمعة الماضي، حيث ساهم في الفوز الكبير بخماسية نظيفة (5-0).

وبصم قائد “الخضر” على هدف في الدقيقة 82، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في الدقائق 45، 37، +17، لناديه الأهلي، ليصل بذلك إلى أعلى معدل مساهمة تهديفية في مباراة واحدة خلال مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية، متفوقا على أرقامه السابقة مع مانشستر سيتي وليستر سيتي، ولوهافر الفرنسي.

وبفضل هذا الأداء المتميز حصل رياض محرز على علامة 10/ 10 من موقع سوفاسكور.

ورفع محرز رصيده هذا الموسم إلى 31 مساهمة تهديفية (14 هدفا و17 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، فيما رفع فريق الأهلي رصيده إلى النقطة الـ 55 في المركز الرابع في الترتيب العام.