محرز ضمن التشكيلة المثالية لنصف نهائي كأس أنجلترا

اختير الدولي الجزائري، ونجم مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، ضمن التشكيلة المثالية لدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الانجليزي.

وكشف موقع “سوفاسكور” المختص في إحصائيات اللاعبين والأرقام، عن تشكيلته المثالية الخاصة بلقاءي المربع الذهبي، والتي ضمت قائد الخضر، الذي كان نجم مباراة فريقه أمام شيفيلد.

وتحصل محرز على أعلى تنقيط في التشكيلة بـ9.9 من 10، بفضل “الهاتريك” التاريخي الذي سجله في مرمى شيفيلد، وقاد به ناديه للعبور إلى النهائي، الذي سيواجه فيه الغريم مانشستر يونايتد.