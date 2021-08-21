محرز ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم 

جاء الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشيستر سيتي الإنجليزي، في قائمة أغلى 10 لاعبين تجاوزت أعمارهم 30 عاما، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت” المختص في الإحصائيات، وهذا رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو و”البرغوث” الأرجنتيني ليونل ميسي.

مع وصول نجوم كرة القدم، خاصة المهاجمين إلى سن الـ30، فإن ذلك يعني الاقتراب من الفصل الأخير بمسيرتهم داخل المستطيل الأخضر، وتحاول الجماهير الاستمتاع بأدائهم قدر الإمكان قبل إعلان اعتزالهم.

وارتأى موقع “ترانسفير ماركت” لتخصيص حيز عبر موقعه للكشف عن أغلى 10 لاعبين في العالم، تجاوز سنهم الـ30، التي زينها الدولي الجزائري رياض محرز الذي جاء في المركز الـ10.

وتصدر هذه القائمة النجم البلجيكي، كيفين دي بروين البالغ من العمر 30 عاما، الذي يعتبره كثير من النقاد الرياضيين الأفضل بمركزه في العالم (صانع ألعاب)، علما أن قيمته التسويقية تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني (136 مليون دولار).

يأتي ليونيل ميسي (34 عاما) في المركز الثاني، بقيمة تسويقية تبلغ 109 مليون دولار في المرتبة الثانية. وأنهى ميسي رحلته مع برشلونة التي دامت لأكثر من 20 عاما، حقق خلالها “البرغوث” كل شيء ممكن مع “البلوغرانا”، حيث انتقل إلى صفوف باريس سان جرمان، بحثا عن اللقب القاري الأول في تاريخ النادي الفرنسي.

وفي المركز الثالث، حل الفرنسي، أنطوان غريزمان، حيث تبلغ قيمته التسويقية تبلغ 81 مليون دولار، ويعقد جمهور برشلونة آمالا كبيرة على اللاعب البالغ من العمر 30 عاما خلال الموسم الكروي الحالي، ليكون نجم الفريق بعد رحيل ليونيل ميسي.

أما المركز الرابع، فقد كان من نصيب، روبرت ليفاندوفسكي، المهاجم البولوني لنادي بايرن ميونخ الألماني، وهذا بنفس القيمة التسويقية لغريزمان (81 مليون دولار)، ثم بعده يأتي وسط الميدان الفرنسي، نغولو كانتي (30 عاما)، الذي يقدم أداء قويا مع منتخب بلاده وتشلسي الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة، وتبلغ قيمته التسويقية (74 مليون دولار)، ثم فيرجيل فان دايك المدافع الهولندي (30 عاما)، في المركز السادس، بقيمة تسويقية تبلغ (74 مليون دولار).

وفي المرتبة السابعة حل قائد نابولي الإيطالي، لورينزو إينسيني (30 عاما)، بقيمة تسويقية تبلغ 65 مليون مليو دولار، وبعده زميله في نفس النادي، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي (30 عاما) بقيمة تسويقية تبلغ 62 مليون دولار.

وفي مفاجأة مدوية حل كريستيانو رونالدو، أكبر لاعبي هذه القائمة سنا (36 عاما)، وتبلغ قيمته التسويقية 61 مليون دولار.. ما قدمه رونالدو داخل المستطيل الأخضر، جعل قطاعا كبيرا من الجمهور والنقاد الرياضيين يعتبرونه أفضل من لمس الكرة عبر التاريخ، أو على الأقل ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة. ورغم التقدم في العمر، قدم “صاروخ ماديرا” أداء لافتا خلال الموسم الماضي، حيث احتل صدارة هدافي الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وصدارة ترتيب هدافي “اليورو” مع البرتغال.

وأخيرا وفي المركز العاشر، سجل رياض محرز الحضور العربي الوحيد بالقائمة، بقيمة تسويقية بلغت 57 مليون دولار.

وكان محرز أحد نجوم “معجزة ليستر سيتي”، خلال موسم 2015/ 2016، الذي فجر خلاله النادي الأزرق مفاجأة بحصد لقب الدوري الإنجليزي على حساب الكبار، وحصد محرز جائزة أفضل لاعب بـ “البريميرليغ” في نفس العام. بعد الأداء الكبير مع “ليستر”، انتقل محرز إلى صفوف نادي مانشستر سيتي، الذي يسعى معه لكتابة التاريخ، وحصد أول لقب قاري في تاريخ النادي السماوي. وسجل اللاعب الجزائري بقميص “السيتي” 39 هدفا، وصنع 37، وهو أحد الهدافين التاريخيين لمنتخب “محاربي الصحراء” برصيد 21 هدفا، وعلى مستوى صناعة الأهداف برصيد 33 تمريرة حاسمة.