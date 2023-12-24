محرز ضمن قائمة “ذا غارديان” لأفضل 100 لاعب عام 2023

كشفت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، الجمعة، عن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم خلال عام 2023، وتصدرها النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كما عرفت وجود 4 نجوم عرب في اللائحة، من بينهم قائد المنتخب الوطني رياض محرز، وهذا عقب التصويت الذي شارك فيه 218 شخص من لجنة مختصة.

وبحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فإن اختيار هالاند كأفضل لاعب في هذا العام، جاء بفضل الأرقام القياسية التي حققها مع النادي السماوي الذي انضم إليه في صيف 2022، قادماً من نادي بوروسيا دورتموند، وسجل 50 هدفاً مع فريقه ومنتخب بلاده، حتى الآن، كما ساهم في تتويج “سيتي” بالثلاثية التاريخية، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنكلترا بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وقد يختم عام 2023 بلقب كأس العالم للأندية، حين تواجه كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، فريق فلومينينسي البرازيلي في النهائي.

وأضافت الصحيفة أن هالاند، البالغ من العمر 23 عاماً، يعد أصغر لاعب وأول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يتصدر قائمة “ذا غارديان” لأفضل 100 لاعب، وبفارق كبير عن نجم ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلنغهام، الذي خطف الأضواء بشكل لافت منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي، إذ سجل 17 هدفاً بجميع المسابقات لحد الآن.

وحلّ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في المركز الثالث، متقدماً على نجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونخ الألماني، هاري كين، صاحب المرتبة الرابعة، في وقت جاء في المركز الخامس لاعب مانشستر سيتي، الإسباني رودري، وسادساً حلّ جناح النادي “الملكي”، البرازيلي فينيسيوس جونيور، فيما تراجع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، إلى المركز الـ10، بعدما تصدّر قائمة الأفضل في العام المنصرم.

كذلك ضمّت القائمة 4 نجوم عرب ويتعلق الأمر في البداية بالنجم المصري وهدّاف فريق ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، الذي حلّ في المرتبة السابعة بعدما حافظ على مستواه كما كان عليه الحال في المواسم الماضية، رغم أنه كان قريباً من الانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفي السابق، مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

ويقدّم صلاح، (31 سنة)، موسماً استثنائياً مع فريق “الريدز”، كما سجل أخيراً هدفه رقم 200 مع ليفربول بعدما لعب 327 مباراة مع كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، كما تجاوز الأسطورة الفرنسية تييري هنري، كأفضل هدّاف لفريق إنجليزي في المسابقات الأوروبية.

من جانبه، تراجع نجم منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، إلى المركز الـ47، بعدما كان يحتل المرتبة الـ16 في عام 2022، عقب تألقه مع منتخب “أسود الأطلس” في نهائيات كأس العالم الأخيرة، وهو نفس الأمر بالنسبة لمواطنه، ياسين بونو، حامي عرين فريق الهلال السعودي الذي تراجع 15 مركزاً وحلّ بذلك في المركز الـ58، رغم أنه ساهم في تتويج فريق إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

أما الاسم الرابع في قائمة نجوم كرة القدم، فيتعلق الأمر بالنجم الجزائري رياض محرز، الذي تراجع بشكل كبير هو الآخر من المركزالـ57 إلى 92، ويعود تواجد الجناح، البالغ من العمر 32 سنة، في اللائحة، بعد مساهمته مع فريق مانشستر سيتي في التتويج بالثلاثية التاريخية خلال منافسات الموسم الكروي السابق، قبل رحيله نحو بطولة الدوري السعودي من بوابة نادي الأهلي.

والجدير بالذكر أن قائمة “ذا غارديان” لأفضل 100 لاعب في العام الماضي، عرفت وجود 7 لاعبين عرب، إلى جانب صلاح وحكيمي وبونو ومحرز، فحضر 3 أسماء من منتخب المغرب وهم لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، سفيان أمرابط، الذي احتل المركز الـ47، ومواطنه حكيم زياش، المحترف في صفوف فريق غلطة سراي التركي (المركز الـ63)، وأيضاً عز الدين أوناحي لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي (المركز الـ79).