محرز على خطى ماني في الهاتف المحمول “المُهترئ”!

اقتفى النجم الجزائري رياض محرز، السبت، أثر السنيغالي ساديو ماني بِخصوص حمل هاتف محمول شبه مُحطّم.

وكتب محرز في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نعم، أعلم ذلك”.

جاء ذلك بعد نشر جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له، وهو يهمّ بِشدّ الرحال جوّا نحو أمريكا، استعدادا لِخوض مقابلتَين تحضيريتَين هناك. فظهر محرز يحمل هاتفا نقالا مُهترئا.

وردّ عليه أحد مُشجّعي فريق “الأزرق السماوي”: “أنتَ (محرز) تملك المال!”.

فعقّب عليه قائد “محاربي الصّحراء”: “كنتُ أنتظر تجديد العقد!”، بِنبرة مازحة، أو أسلوب ساخر فحواه أن المال كان ينقصه، ولمّا جدّد العقد (ارتفع الراتب آليا)، سيقتني الهاتف الفاخر لاحقا.

وكان ساديو ماني – أيّام تمثيله ألوان فريق ليفربول الإنجليزي (الآن في بايرن ميونيخ الألماني)، قد ظهر في إحدى المناسبات وهو يحمل هاتفا شبه محطّم، ولمّا قرأ كثيرا من اللّغط واللّغو في مواقع التواصل، عن نجوميته العالمية، وثرائه الفاحش، وبِالمقابل عدم اقتنائه لِهاتف محمول فاخر. ردّ صانع الألعاب البافاري قائلا بِتواضع إنه رجل مُتدّين، وقنوع ، وإن متاع الدنيا آخر اهتماماته، وإنه منشغل بإشباع الفقراء في قريته في جنوب السنيغال، ومساعدة المرضى على العلاج، وتوفير نفقات التدريس، وتشغيل الشباب، وأمور أخرى ذات نفع عام.