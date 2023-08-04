محرز على رأس أبرز النجوم الذين سيفتقدهم الدوري الإنجليزي

بعد انتقالهم إلى الدوري السعودي

سيفتقد الدوري الإنجليزي الممتاز العديد من النجوم، في الموسم الجديد، الذين قرروا الرحيل عن صفوف أنديتهم متجهين إلى الدوري السعودي، ورغم أن مستوى المنافسة مرتفع للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن هؤلاء اللاعبين اختاروا “دوري روشن”.

ويبتعد العديد من لاعبي كرة القدم عن الدوري الإنجليزي الممتاز وهم يقتربون من المرحلة الأخيرة من مسيرتهم المهنية، وقد يحدث هذا بسبب عدد كبير من الأسباب، أبرزها الحصول على أموال أكثر، كما يريد بعضهم إنهاء مسيرتهم في اللعب في بيئة أقل تنافسية.

يوجد النجم الجزائري، رياض محرز، من أبرز اللاعبين الذين ستفتقدهم الملاعب الإنجليزية الموسم القادم، باعتباره أحد أفضل الأجنحة في جيله، وكان أحد النجوم البارزين في موسم ليستر سيتي التاريخي، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وجعل تكوينه البدني الأنيق والصفات الفنية المذهلة للاعب كابوسا للدفاع فى البريميرليغ.

كان لمحرز مسيرة مهنية وفاز بالكثير من الألقاب في مانشستر سيتي وترك النادي كفائز بالثلاثية التاريخية، حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا ولقبين بكأس الاتحاد، وكأس الرابطة ثلاث مرات في مسيرته، وانضم محرز الآن إلى فريق الأهلي السعودي في دوري المحترفين.

إلى جانب محرز، سيلعب الفرنسي نجولو كانتي، الذي يعتبر بدوره أحد أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في العصر الحديث، حيث كان اللاعب الفرنسي الصغير قوة لا يستهان بها في أوج مسيرته وكان أداءه بارزًا في موسم ليستر سيتي التاريخي مثل محرز.

فاز كانتي أيضًا بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، ولعب دورًا حاسمًا كلا النجاحين، كان أيضًا المحرك الذي دفع فرنسا للفوز بكأس العالم 2018.

وكان للإصابات تأثير على كانتي وتراجع مستواه في السنوات الأخيرة، وكان الانتقال إلى الخارج منطقيًا، حيث يلعب كانتي حاليا بجوار الأسطورة كريم بنزيما لفريق الاتحاد السعودي.

روبرتو فيرمينو هو لاعب آخر لعب دورًا مهمًا في أمجاد ليفربول الأخيرة، سيظل المهاجم البرازيلي المفضل لدى الجماهير في آنفيلد، حيث ساعد ذكاء فيرمينو في اللعب، والصفات القيادية، والضغط والتألق الفني في جعل ليفربول في المقدمة، وتشكيل خط هجوم ناري مع ساديو ماني ومحمد صلاح.

في جميع المسابقات مع ليفربول، سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا 111 هدف وقدم 79 تمريرة حاسمة، وقد أكمل فيرمينو انتقاله إلى الأهلي السعودي.

من بين أبرز الأسماء المتنقلة إلى الدوري السعودي يوجد جوردان هندرسون، الذي كان أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في ليفربول في عهد يورجن كلوب، حيث كانت الصفات القيادية للاعب الدولي الإنجليزي وكفاءته وأخلاقيات العمل حاسمة في التغيير في حظوظهم في الآونة الأخيرة.

مع ذلك، أصبح من الواضح خلال الموسم الماضي أن هندرسون كان في حالة تدهور، حيث أكمل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا الانتقال إلى فريق الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين بصفقة تبلغ قيمتها 14 مليون يورو.

لم يمض وقت طويل على تألق الفرنسي ألان سانت ماكسيمين مع فريق نيوكاسل يونايتد، حيث ازدهر بشكل واضح في الموسم المنقضي، وقاد فريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا في موسم 2022-23، ولكن في سن السادسة والعشرين، رحل مبكرا للدوري السعودي.