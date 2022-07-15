محرز على سجادة حمراء لأداء موسم استثنائي مع السيتي

أزاح أقوى منافسيه عن طريقه

يتجه النجم الأول للمنتخب الوطني، رياض محرز لأداء موسم استثنائي مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، في خامس موسم له معه، بعدما أصبح أحد أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي يعقد أمالا كبيرة عليه لقيادة الفريق نحو تتويجات أخرى.

وبالنظر إلى التغييرات التي سيعرفها هجوم بطل “البريميرليغ” الموسم القادم، بعد رحيل الثنائي رحيم ستيرلينغ نحو تشيلسي وغابريل جيسوس باتجاه أرسنال، أضحى قائد الخضر رياض محرز بدون منافس، تقريبا، على الجهة اليمنى لهجوم الفريق السماوي.

ويعكس قرار إدارة نادي مانشستر سيتي السماح برحيل الدولي الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ إلى منافسها فريق تيشلسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالي والاحتفاظ بالدولي الجزائري، المكانة التي أصبح يحتلها الأخير في النادي.

وجاء رحيل ستيرلينغ بموافقة المدرب بيب غوارديولا، وهو ما سمح للنادي الإستفادة من مبلغ 47.5 مليون جنيه إسترليني من تشلسي الإنكليزي، اعتبارا أن رحيم ستيرلينغ كان سيرحل مجاناً في الصيف القادم، في المقابل، أكدت عديد التقارير الصحفية الأنجليزية بأن المدرب الإسباني رفض التفريط في لاعبه الجزائري وأعطى الضوء الأخضر لإدارة النادي لتجديد عقد رياض محرز الذي ينتظر أن يتم الإعلان عنه في الساعات القادمة.

وبالرغم من تعاقد النادي مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند، بالإضافة إلى جوليان ألفاريز، أكدت ذات التقارير أن رياض محرز هو أحد اللاعبين المفضلين الذين سيعتمد عليهم المدرب بيب غوارديولا في الموسم القادم، مع منح الفرصة كاملة لجاك غريليش للعب أكثر، ما يعني أن الجزائري كان أحد أسباب خروج رحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي.

ويرى معظم المتتبعين والاختصاصيين بأن رحيل غابريل جيسوس ورحيم ستيرلينغ سيجعل تشكيلة “السيتي زانس” أكثر استقرارا خلال الموسم المقبل، وقد يضمن ذلك للدولي الجزائري اللعب بانتظام مقارنة بالمواسم السابقة، التي كان يلقى منافسة شرسة من طرف ستيرلينغ وحتى من غابرييل جيسوس.

ويمكن القول إن رياض محرز ومن خلال تألقه مع السيتي من موسم إلى آخر تمكن من إزاحة جميع منافسيه في النادي وفرض نفسه كورقة رابحة بيد المدرب بيب غوارديولا.

جدير بذكره، أن قائد محاربي الصحراء، كان هداف مانشستر سيتي الأول في الموسم الماضي، برصيد 24 هدفا وتسع تمريرات حاسمة في 47 مباراة خاضها في كل المنافسات