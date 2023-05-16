محرز على موعد ما التاريخ رفقة مانشستر سيتي

يلعب مساء الأربعاء إياب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا أمام الريال

يستعد النجم الأول لكرة القدم الجزائرية، رياض محرز، لكتابة تاريخ جديد في مسيرته الحافلة، عندما يواجه، سهرة اليوم، رفقة ناديه مانشستر سيتي الأنجليزي العملاق الإسباني، ريال مدريد، على ملعب الاتحاد، في إياب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

ويملك الدولي الجزائري ومانشستر سيتي حظوظا كبيرة لتجاوز عقبة حامل اللقب، ريال مدريد، والتأهل لثاني مرة في تاريخه إلى نهائي المنافسة الأعظم، بعدما كان عاد الأسبوع الماضي من مدريد بالتعادل الإيجابي (1/1)، وهو ما يسمح له بخوض مباراة العودة المقررة مساء اليوم فوق ميدانه وأمام جمهوره بمعنويات أفضل من منافسه.

وبالرغم من خروج محرز من التشكيلة المثالية التي يعتمد عليها المدرب الإسباني بيب غوارديولا في منافسة رابطة أبطال أوروبا مقارنة بلقاءات الدوري الأنجليزي، من الممكن جدا أن يفاجئ الأخير، مثلما عودنا عليه، بإقحام النجم الجزائري ضمن التشكيلة الأساسية التي يراهن عليها لتجاوز الفريق الأبيض.

وحتى وإن شارك محرز احتياطيا فسيكون له شرف دخول تاريخ هذه المنافسة من الباب الواسع، هو الذي سبق له قيادة مانشستر سيتي لتأهل تاريخي لنهائي رابطة الأبطال شهر ماي من عام 2021 ، عندما أقصى لوحده باريس سان جيرمان في مباراة نصف النهائي، بعد الفوز عليه (2-0) في الإياب، بهدفين وقعهما النجم الجزائري رياض محرز.

في سياق متصل، يقترب رياض محرز لتحقيق إنجازا تاريخيا آخر، بتتويجه بلقب البريميرليغ للمرة الخامسة له في مشواره، والثالث على التوالي مع مانشستر سيتي، حيث توج محرز بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة مع نادي ليستر سيتي في عام 2016، ومع مانشستر سيتي في أعوام 2019 و2021 و2022، في إنجاز لم يسبقه له أي لاعب إفريقي أو عربي من قبل.

وإلى جانب إمكانية تأهله إلى نهائي رابطة الأبطال والفوز بها، والتتويج بالدوري الأنجليزي الذي تفصله عنه ثلاث نقاط فقط قد يحققها الأحد المقبل في حالة فاز في مباراته أمام تشيلسي، يبقى مانشستر سيتي مرشحا أيضا للتتويج بكأس الاتحاد الأنجليزي لكرة القدم، عندما يواجه غريمه مانشستر يونايتد في المباراة النهائية المقررة في الـ3 جوان المقبل.

يذكر أن محرز هو اللاعب رقم 21 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يملك 60 تمريرة حاسمة، فيما يعد أول لاعب إفريقي وعربي في التاريخ يقوم بصناعة 60 هدفا في البريميرليغ. وخلال 42 مباراة خاضها هذا الموسم في كل المسابقات، استطاع الدولي الجزائري تسجيل 15 هدفا وصناعة 13 في انتظار المزيد.