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رياضة

محرز: “عندما ترى فرحة الشعب تقاتل من أجل العلم الجزائري”

سليم.ع
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محرز: “عندما ترى فرحة الشعب تقاتل من أجل العلم الجزائري”

عبّر قائد “الخضر”، ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، مرة أخرى عن فخره الكبير بحمل قميص المنتخب الجزائري..
وقال رياض محرز في حوار لقناة “كنال بلوس” لدي شعور خاص عندما أعود إلى الجزائر، إنه بلد جميل والناس محبوبون، وعندما أرتدي قميص المنتخب الوطني أشعر بفخر كبير، لأنه يعني لي الكثير”.
وأضاف محرز: ” عندما تفوز بكأس إفريقيا مع المنتخب، وتشاهد تلك الفرحة العارمة لدى الشعب، ستقاتل من أجل العلم الجزائري”.
ونقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية، تصريحات محرز لقناة “كنال بلوس”، حيث وصفتها، بتصريحات “حب محرز للمنتخب الوطني والجزائر”.
ويستعد محرز وباقي العناصر الوطنية للدخول بداية من الاثنين في تربص المنتخب، تحسبا لمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو، في بداية تصفيات مونديال قطر، وهي البداية التي يريدها رفقاء القائد محرز مثالية، لتحقيق الهدف المتمثل في التأهل إلى المونديال، ومواصلة المسيرة الذهبية بخطى ثابتة.

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