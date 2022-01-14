محرز: فخور باللعب لبلدي وأقدم كل ما لدي في الميدان لإسعاد الشعب (فيديو)

قال نجم المنتخب الوطني رياض محرز أنه فخور باللعب للمنتخب الجزائري ويقدم كل ما يملك في الميدان لإسعاد الشعب.

ونشر فريق ما نشستر سيتي تغريدة على حسابه الرسمي في شكل فيديو قال أنه حوار مع محرز قبل مغادرته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع الجزائر، يؤكد فيه ارتباطه الوثيق ببلاده”.

وأضاف قائلا: “حظ موفق في المباريات القادمة يا رياض”.