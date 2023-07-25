محرز فقد الثقة في غوارديولا بسبب المبالغة في إجلاسه في الاحتياط

كان يفضل البقاء مع ناديه الإنجليزي حتى نهاية عقده

مع اقتراب إعلان إتمام صفقة انتقال الميغا ستار الجزائري رياض محرز إلى النادي الأهلي السعودي، انفرد مصدر بريطاني، بالسبب الرئيسي وراء تمسك قائد منتخب محاربي الصحراء بمغادرة ناديه مانشستر سيتي، بعيدا عن الامتيازات المادية، نظير إقناعه بالتوقف عن اللعب في أعلى مستوى تنافسي في عالم كرة القدم.

وتؤكد أغلب المصادر، بحسبما أكدته الثلاثاء صحيفة القدس العربي، أن رياض توصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي النادي السعودي، بموجبه سيرتدي قميص قلعة الكؤوس مقابل حصول النادي السماوي على 30 مليون يورو، بخلاف الراتب والحوافز، بما يلامس النصف مليون يورو في الأسبوع، فقط يتبقى وضع الرتوش الروتينية الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيل أحدث صفقات دوري روشن المدوية.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع الإنجليزية عن الصحافي بايلي أثناء ظهوره في برنامج “توكينغ ترانسفير”، أن النجم الجزائري كان يُفضل البقاء مع ناديه الإنجليزي حتى نهاية عقده الممتد للعام بعد القادم، بيد أنه فقد الثقة في المدرب بيب غوارديولا، بسبب المبالغة في إجلاسه على مقاعد البدلاء، لا سيما في المباريات المهمة، كما فعلها في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي أمام مانشستر يونايتد وتبعها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي.

ووصف نفس المصدر، قرار محرز بـ “الصادم” للمسؤولين واللاعبين في المان سيتي، نظرا لتأثيره الكبير وحاجة الفريق لخدماته، بخلاف قيمته كواحد من كبار النجوم وأكثرهم شعبية في السنوات الأخيرة، لكنه اضطر لذلك، أولا لشعوره بتراجع دوره وترتيبه في القائمة المفضلة للفيلسوف الكاتالوني، ثانيا لقناعته الشخصية بأنه لن يحصل على دقائق لعب أكثر في الموسم الجديد، الأمر الذي جعله يصر على الاكتفاء بما قدمه وحققه مع السكاي بلوز.

وجاء أبو البنات إلى قلعة “الاتحاد” في صيفية 2018، مقابل حصول ناديه السابق ليستر سيتي على 60 مليون جنيه إسترليني، وخلال هذه الفترة ساهم في تسجيل أكثر من 100 هدفا، منهم 78 هدفا من توقيعه في 236 مباراة في مختلف المسابقات، مساهما في تتويج الفريق بكل البطولات المحلية، منها لقب البريميرليغ في 4 مناسبات وكأس الرابطة 3 مرات وكأس الاتحاد الإنكليزي مرتين، وختمها بمعانقة الكأس ذات الأذنين في ظهوره الأخير.