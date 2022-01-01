محرز في أفضل “سيناريو” عشية البطولة الإفريقية

أنهى اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بعد ظهيرة السبت، مشواره مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بِأفضل طريقة مُمكنة عشية دفاعه مع المنتخب الوطني على اللقب الإفريقي.

وحصد فريق مانشستر سيتي فوزا ثمينا بِنتيجة (1-2)، في مباراة القمّة أمام المضيف نادي أرسنال. لِحساب الجولة الـ 21 من عمر البطولة الإنجليزية.

وسجّل الجناح محرز الهدف الأوّل لِفريقه “الأزرق السماوي”، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 57.

ورفع محرز غلّته إلى 6 أهداف بِزيّ فريق مانشستر سيتي، في منافسة “البريمرليغ” للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 13 هدفا و5 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

فضلا عن ذلك، نجح رياض محرز في تسجيل ركلة الجزاء الثامنة له على التوالي، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

وطرد الحكم اللاعب البرازيلي غابرييل ماغاليس مدافع فريق أرسنال في الدقيقة الـ 59، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله.

وأحرز فريق مانشستر سيتي الفوز الـ 11 له على التوالي في بطولة إنجلترا للموسم الجاري، والـ 6 على التوالي في كلّ المنافسات الرّسمية.

وبات مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار، يجمع 53 نقطة في الرّيادة، مُتقدّما عن الوصيف فريق تشيلسي بِفارق 11 نقطة، ويشغل فريق أرسنال الرّتبة الـ 4 بِرصيد 35 نقطة. لكن الناديَين الأخيرَين تنقصهما مباراة.

وبعد هذه المباراة، سَيُسافر رياض محرز إلى قطر، وينضمّ إلى معسكر المنتخب الوطني الجزائري، استعدادا لِمواجهة غانا ودّيا هناك الأربعاء المقبل، ثم خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، انطلاقا من الـ 9 من جانفي الحالي. مع الإشارة إلى أن المباراة القادمة لِفريق المدرب جوسيب غوارديولا تُجرى الجمعة المقبلة، ومهلة “الفيفا” الخاصة بِاحتفاظ الأندية بِلاعبيها الأفارقة تنتهي مساء هذا الإثنين.