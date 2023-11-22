محرز في التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال آخر 10 أعوام

تفوق على محمد صلاح وساديو ماني

اختار موقع “هوسكورد” العالمي، المتخصص في الأرقام والإحصائيات، قائد المنتخب الوطني الجزائري، والنجم الحالي لنادي أهلي جدة السعودي والسابق لفريقي مانشستر سيتي وليستر سيتي الإنجليزيين، رياض محرز، ضمن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال آخر 10 سنوات.

وأحدثت التشكيلة المثلى، حسب ” هوسكورد”، جدلا واسعا بسبب عدم تواجد النجم المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، وزميله السابق في نفس النادي، النجم السينغالي، ساديو ماني، حيث كان النجم الجزائري الممثل الوحيد للكرة العربية والإفريقية في هذه التشكيلة.

وتم ضبط التشكيلة من طرف موقع “هوسكورد” بناءً على تقييم كل لاعب في الموسم الواحد على مدار العشر سنوات الأخيرة، وضمّت التشكيلة المثالية 11 لاعبًا، بعضهم لا يزال يلعب في البريميرليغ، وآخرون انتقلوا إلى دوريات أخرى.

وتواجد رياض محرز، في التشكيلة المثالية “للبريميرليغ” بعد حصوله على تقييم 7.8 من 10 خلال موسم 2015-2016 الذي نال فيه لقب الدوري الإنجليزي مع ناديه السابق ليستر سيتي، وجائزة أفضل لاعب في المسابقة المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في نفس الموسم.

وجاء اختيار محرز ضمن قائمة الأفضل خلال العشرية الأخيرة، لما قدمه طيلة الـ7 مواسم التي قضاها في أنجلترا منذ التحاقه بنادي ليستر سيتي سنة 2014، حيث خاض 284 مباراة كاملة في البريميرليغ مع فريقي ليستر سيتي ومانشستر سيتي، وسجل خلالها 82 هدفًا وقدّم 65 تمريرة حاسمة، مع تتويجه بلقب المسابقة 5 مرات.

ويمثل تواجد نجم الخضر في هذه التشكيلة المثالية المميزة بمثابة الاعتراف بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، اعتبارا أن الدوري الأنجليزي هو الأحسن في العالم بدون منازع.

من جهة أخرى، يعزز هذا التميز الذي حظي به النجم الجزائري، من حظوظه للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2023، التي يترقب الإعلان عنها خلال الحفل المقرر إقامته بمدينة مراكش المغربية، في الـ 11 ديسمبر المقبل.