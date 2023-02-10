محرز في المركز الـ 10 لأفضل اللاعبين المراوغين في “البريميرليغ

جاء النجم الجزائري لمانشستر سيتي الأنجليزي، رياض محرز، في المركز الـ10 لأفضل اللاعبين المراوغين في الدوري الأنجليزي الممتاز، حسب دراسة أجراها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية.

وتربّع النجم البلجيكي كيفن دي بروين، على عرش قائمة أفضل اللاعبين المراوغين في بطولة الدوري الإنكليزي، بحسب ذات الدراسة التي أقيمت بناءً على أداء اللاعبين خلال العام الماضي.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن النجم البلجيكي البالغ من العمر 31 سنة حصل على تقييم 98.4 من 100، جعله ينفرد بقائمة أفضل اللاعبين المراوغين في مسابقة “البريميرليغ”، وليحتل المركز الثالث بالعالم، خلف كل من نجم منتخب فرنسا وفريق برشلونة الإسباني، عثمان ديمبيلي، صاحب المرتبة الأولى، وجناح ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الثاني.

وكانت المفاجأة في حلول المهاجم الهولندي، كودي غاكبو، الذي انضم إلى صفوف نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالمرتبة الثانية بالدوري الإنكليزي الممتاز، خلف دي بروين، متفوقاً على مهاجم النادي السماوي، الإنكليزي فيل فودين، صاحب المركز الثالث، وقبل مهاجم نيوكاسل يونايتد، الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، الذي جاء في الصف الرابع.

وحلّ ثنائي أرسنال، متصدر البريميرليغ، البرازيلي غابرييل مارتينيلي والإنكليزي بوكايو ساكا، في المركزين الخامس والسادس على التوالي، ثم جاء جناح ليفربول، الكولومبي لويس دياز، في المرتبة السابعة، قبل لاعب توتنهام هوتسبيرز، الكرواتي إيفان بيريسيتش، صاحب المركز الثامن.

وضمت القائمة النجمين العربين، محمد صلاح ورياض محرز، حيث جاء النجم المصري ونادي ليفربول، في المركز التاسع ضمن هذه القائمة، وبالمركز الـ25 عالمياً، بعدما نال تقييماً قدّر بـ(92.6).

فيما حلّ نجم مانشستر سيتي والمنتخب الوطني، رياض محرز، في المركز العاشر كأفضل مراوغ بالدوري الإنكليزي الممتاز، (والـ27 عالمياً)، وذلك بعدما حصل صاحب الـ31 عاماً على تقييم (92.4).

وبالموازاة إلى هذه الدراسة الخاصة بأفضل المراوغين، فإن قائد الخضر من بين أغلى الصفقات في تاريخ السيتي، حيث كان انضم إلى صفوف النادي في 2018، مقابل 67.8 مليون يورو. وهذا إلى جانب كل من جاك غريليش ( 117.5 مليون يورو)، كيفين دي بروين ( 76 مليون يورو)، روبن دياز ( 71.6 مليون يورو) والبرتغالي جواو كانسيلو ( 65 مليون يورو).