محرز في ذكرى عيد الاستقلال..الشعب هو البطل

لاعبو "الخضر" يحتفلون باعتزاز وفخر

احتفل لاعبو المنتخب الوطني، بذكرى عيد الاستقلال، من خلال نشر صور للعلم الجزائري واحتفالات الشعب، بتاريخ 5 جويلية، الذي يبقى محطة اعتزاز وفخر لكل مواطن جزائري.

ونشر قائد المنتخب الوطني، ونجم مانشستر سيتي رياض محرز، ذكرى عيد استقلال الجزائر، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة لاحتفالات الشعب الجزائري بعيد الاستقلال في 5 جويلية 1962، وأرفق رياض محرز الصورة بعبارة: “البطل الوحيد، الشعب”.

وأكد نجم “الخضر” مرة أخرى تعلقه بالجزائر، وهو الذي يحرص على تسجيل حضوره بمختلف التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الأعياد والمناسبات الوطنية.

ولم يتخلف لاعبون آخرون من المنتخب الوطني، عن الاحتفال بعيد الاستقلال، على غرار يوسف عطّال الذي كتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”: ” وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر”، وأرفق العبارة بصورة للعلم الجزائري، وهو يرفرف عاليا.

ومن جهته بغداد بونجاح نشر صورة على صفحته الرسمية، عليها عبارة: ” 5 جويلية تاريخ نعتز ونفتخر به”، وهي العبارة التي نشرها كل من الحارس أوكيدجة وجمال بلعمري ، أما مهدي زفان فنشر صورة للعلم الجزائري، وأرفقها بعبارة:” الذكرى59 ..المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.