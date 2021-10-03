محرز في “راحة” قبيل امتحانَي النيجر

تابع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مساء الأحد، من دكّة البدلاء مباراة القمّة بين فريقه مانشستر سيتي والمضيف نادي ليفربول.

وانتهت هذه المواجهة بِنتيجة التعادل (2-2)، لِحساب الجولة السّابعة من عمر البطولة الإنجليزية للموسم الجديد.

واكتفى الجناح محرز بِخوض مباراة وحيدة فقط أساسيا، مع فريقه “الأزرق السّماوي” في منافسة البريمرليغ” نسخة 2021-2022، مقابل خوض أربع لقاءات بديلا.

وقد تصبّ هذه “الرّاحة” الإجبارية في مصلحة المنتخب الوطني الجزائري، حيث يحضر القائد رياض محرز مواجهتَي النيجر، في الـ 8 والـ 12 من أكتوبر الحالي، لِحساب تصفيات كأس العالم 2022.

وبات فريق ليفربول بعد هذا التعادل، يجمع 15 نقطة في المركز الثاني. ويشغل نادي مانشستر سيتي الرّتبة الثالثة بِرصيد 14 نقطة. فيما يتصدّر فريق تشيلسي اللائحة بِمجموع 16 نقطة.