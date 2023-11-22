محرز في ساحة الكبار

حجز قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز مقعدا مع خماسي الطّليعة في ساحة الكبار.

وتموقع الجناح محرز خامسا في لائحة اللاعبين الذين قاموا بِمُراوغات ناجحة، في بطولة إنجلترا منذ موسم 2009-2010. وذلك بِحصيلة 284 مُراوغة.

وتصدّر الإيفواري ولفريد زاها الجدول بِرصيد 969 مُرواغة، وفقا لِإحصائيات نشرها الموقع الإنجليزي “هو سكورد”، الأربعاء.

وإذا كان محرز قد لعب في “البريمرليغ” لِمدّة 9 سنوات، فإن زاها مكث هناك 13 سنة.

وفي استفتاء آخر، شغل قائد “مُحاربي الصّحراء” الرّتبة الخامسة، في لائحة اللاعبين الأكثر تمريرا في بطولة إنجلترا منذ موسم 2013-2014. وذلك بِحصيلة 61 تمريرة حاسمة.

وتصدّر الجدول البلجيكي كيفين دو بروين بِرصيد 102 تمريرة حاسمة، عِلما أن هذا اللاعب نشط في “البريمرليغ” منذ ما يُقارب 10 سنوات.