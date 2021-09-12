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رياضة

محرز في عرسه بِسروال “جينز”!

علي بهلولي
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محرز في عرسه بِسروال “جينز”!

نظّم النجم الجزائري رياض محرز سهرة الأحد، حفلا مع عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد. تضاربت فيه الأنباء بين الخطوبة والزواج.

جاء ذلك بعد ارتباط بين رياض محرز (30 سنة) وتايلور وارد (23 سنة)، دام أكثر من سنة.

واللافت أن محرز ظهر وهو يرتدي سروال “جينز”، عوضا عن البذلة الكلاسيكية. على طريقة المُثير للجدل “علي بن الشيخ” الذي حضر ليلة زفافه بِحذاءٍ أحمر قانٍ!

بعيدا عن الأعراس والزغاريد والشقّة المفروشة والمأذون! تنتظر الجناح رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مباراة رسمية مساء هذا الأربعاء، أمام الضيف نادي لايبزيغ الألماني. بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا، نسخة 2021-2022.

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