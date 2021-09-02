محرز في قلب ضجة جديدة بسبب قناة فرنسية

نفى اللاعب الدولي ونجم مانشستر سيتي، رياض محرز في رسالة نشرها على حسابه الرسمي عبر تويتر، أنه تحدث عن زملائه ووصفهم بأنهم غير مبالين ولا يهتمون بمشاهدة مباريات الفرق الأخرى.

وعلق محرز على الخبر بكتابة محرز “لم أقل هذا أو أي شيء قريب من هذا”، وأرفقها بتصريح نسب له في المقابلة التي أجراها مع قناة كنال بلوس جاء فيه “جديد: قال رياض محرز: “اللاعبون في السيتي لا يشاهدون مباريات الفرق الأخرى على شاشة التلفزيون. إنهم لا يهتمون بهم”.

وكانت وسائل الإعلام والمواقع الرياضية قد نقلت تصريحات نسبت للنجم رياض محرز، تتعلق بعدم اهتمام بعض اللاعبين في مانشستر سيتي بكرة القدم، مشيرًا إلى وجود بعض النجوم يلعبون فقط من أجل المال.

ونقلت المواقع أن محرز في حوار مع قناة “كانال بلوس” الفرنسية قال: “اللاعبون في السيتي لا يشاهدون مباريات الفرق الأخرى على التلفزيون ولا يهتمون بها”.

وأضاف: “في العديد من المرات استمع في غرف خلع الملابس سؤال: ماذا حدث في مباراة الأمس؟ لا أعرف حينها بماذا أرد، فربما يتعلق السؤال حينها بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وتابعت وسائل الإعلام نقل تصريحات محرز التي قال فيها “عندما تكون لاعب كرة قدم، لا يفترض بك أن تأتي في الصباح وتسأل عن نتائج مباريات الأمس، لدي أصدقاء يلعبون كرة القدم، ولكنهم لا يحبونها”.

وأضاف: “يلعبون كرة القدم لأنهم ملزمون بذلك وهناك أموال كبيرة بها، ولكن بالنسبة لي كرة القدم تتعلق بالشغف، وأنا أقترب من نهاية مسيرتي وأسأل نفسي ماذا يمكن أن أقدم في عالم كرة القدم، هو فقط الأمر الوحيد الذي أفكر به”.