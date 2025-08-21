محرز في مواجهة رونالدو.. الموعد والقنوات المجانية الناقلة لمباراة النصر والأهلي

يحتضن ملعب هونغ كونغ، السبت المقبل، نهائي كأس السوبر السعودي بين الأهلي بقيادة رياض محرز، والنصر بقيادة كريستيانو رونالدو.

وبلغ الأهلي، المحطة النهائية بعد فوزه العريض على القادسية بخماسية لهدف واحد.

وتأهل النصر إلى النهائي عقب فوزه على الاتحاد بهدفين لهدف واحد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية، الواحدة ظهرا بتوقيت الجزائر.

وبالإمكان متابعة المباراة مجانا، عبر شبكة قنوات “ثمانية” السعودية التي تملك حقوق بث مباريات السوبر السعودي 2025.

وخصصت الشبكة قناة “ثمانية 1” لنقل المباراة النهائية بين النصر والأهلي.