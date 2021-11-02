محرز في مواجهة “ضحيته المفضلة” في رابطة الأبطال الأربعاء

سجل 7 أهداف في آخر 7 مباريات وغوارديولا يراهن عليه

سيكون الدولي الجزائري، رياض محرز، على موعد الأربعاء ، رفقة مانشستر سيتي الإنجليزي، لمواجهة ضحيته المفضلة في رابطة أبطال أوروبا، نادي كلوب بروج البلجيكي، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة وحيدة، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

وكان السيتي قد تغلب في مباراة الجولة الثالثة على كلوب بروج بنتيجة 5-1، في مباراة شهدت تألق النجم الجزائري رياض محرز، حيث نجح في تسجيل هدفين، الأول في الدقيقة 43 من خلال ركلة جزاء كان المتسبب فيها، والثاني بشكل جميل في الدقيقة 84 اللقاء، ليصل إلى هدفه رقم 13 في رابطة الأبطال، متجاوزا عدد أهداف المدرب السابق لـ”الخضر” رابح ماجر، كأفضل هداف للجزائر في المنافسة القارية.

ويرتقب أن يراهن المدرب بيب غوارديولا على الدولي الجزائري كأساسي في لقاء اليوم، نظرا لما يقدمه دوما في مباريات رابطة أبطال أوروبا، حيث وبحسب أرقام موقع “أوبتا” المتخصص في الإحصائيات، فقد سجل محرز 7 أهداف في آخر 7 مباريات خاضها في هذه المنافسة، كأكثر لاعبي السيتي تهديفا.

وسيكون محرز في لقاء الأربعاء أمام فرصة كبيرة لرفع حصيلته التهديفية في رابطة الأبطال، ومواصلة سيطرته على النادي البلجيكي، بعد أن سجل في مرماه 5 أهداف كاملة في 3 مباريات، كأكثر فريق يهز شباكه في المسابقة الأوروبية، بالموازاة مع ذلك، يسعى محرز هذا الموسم لقيادة السيتي للتتويج بلقبه الأول في رابطة أبطال أوروبا، بعد أن حقق أفضل إنجاز له في النسخة الماضية، عندما وصل إلى المباراة النهائية، قبل الهزيمة أمام تشيلسي 0-1.