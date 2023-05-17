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رياضة

محرز في نهائي رابطة أبطال أوروبا

علي بهلولي
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محرز في نهائي رابطة أبطال أوروبا
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ثاني نهائي أوروبي لِرياض محرز.

بلغ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة الأربعاء، نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا.

وفاز “السّيتي” بِنتيجة ثقيلة (4-0) على ضيفه نادي ريال مدريد الإسباني، لِحساب إيّاب نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية.

وكان لقاء الذّهاب بِمدريد قد انتهى بِنتيجة التعادل (1-1)، وهي الحصيلة العامّة التي منحت فريق المدرب جوسيب غوارديولا تأشيرة تنشيط نهائي المسابقة الأوروبية الأولى للأندية.

وسجّل أهداف مانشستر سيتي في لقاء العودة كلّ من: متوسّط الميدان البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقتَين الـ 23 والـ 37، والبرازيلي إيدر ميليتاو مدافع الرّيال ضد مرماه في الدقيقة الـ 76، والأرجنتيني جوليان ألفاريز في الوقت بدل الضّائع (90+1).

ودخل الجناح محرز إلى أرضية الميدان بديلا، في الدقيقة الـ 79 من عمر مواجهة العودة.

ويلعب رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي نهائي رابطة أبطال أوروبا، ضد نادي الإنتر الإيطالي، بِمدينة اسطنبول التركية مساء الـ 10 من جوان المقبل.

وكان تنشيط نهائي عام 2021 أفضل نتيجة لِمحرز وفريقه مانشستر سيتي في رابطة أبطال أوروبا، بينما تذوّق الإنتر حلاوة هذا اللّقب القارّي 3 مرّات آخرها عام 2010.

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