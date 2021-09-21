محرز قادر على صناعة الفارق في أي وقت

مدرب أنتر ميلان الإيطالي يشيد بالدولي الجزائري

أشاد سيموني إنزاغي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، كثيرا بقدرات النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدا أنه أحد أفضل اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في أي وقت، في حوار له مع بوابة “العين” الإماراتية.

وتغنى المدرب الإيطالي بقدرات الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدا أنه من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي وقت، وذلك بقوله: “محرز وزياش من أكثر اللاعبين الذين تعجبني طريقة لعبهم، خاصة محرز الذي يقدم أداء كبيرا مع مانشستر سيتي”، وتابع: “لقد شاهدنا إنجازاته مع الفريق، رغم أنه مر ببعض المشاكل البدنية، لكن عندما عاد، كانت العودة قوية، وهو من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي وقت”.