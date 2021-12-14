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رياضة

محرز.. قمر يُنير ملعب “الاتحاد”

علي بهلولي
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محرز.. قمر يُنير ملعب “الاتحاد”

أبدع النجم الجزائري رياض محرز سهرة الثلاثاء، وساهم بِقوّة في فوز فريقه مانشستر سيتي بِسباعية نظيفة على الزائر نادي ليدز يونايتد.

ولُعبت هذه المباراة بِملعب “الاتحاد” التابع لِنادي مانشستر سيتي، ضمن إطار الجولة الـ 17 من عمر بطولة إنجلترا لِكرة القدم.

وسجّل الجناح محرز الهدف الرابع لِفريقه “الأزرق السّماوي” في الدقيقة الـ 49، وصنع الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 13.

ورفع رياض محرز غلّته إلى 3 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين لِمصلحة فريق مانشستر سيتي، في منافسة “البريمرليغ” نسخة 2021-2022.

ويتحوّل الرّقم إلى 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة، بِاحتساب كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وقدّم رياض محرز أداءً فنيا عاليَ المستوى، وكان أحسن لاعب في هذه المباراة.

وعزّز مانشستر سيتي صدارته للائحة بطولة إنجلترا بعد هذا الانتصار الساحق، وبات يجمع 41 نقطة، مُعمّقا الفارق إلى 4 خطوات عن المُطارد نادي ليفربول الذي تنقصه مباراة متأخّرة. وتجمّد رصيد فريق ليدز يونايتد عند النقطة الـ 16 في الرّتبة الـ 16.

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