محرز: كنّا أقوى عزيمة وأكثر إصرارا من المنافس الكاميروني

حضر القائد رياض محرز سهرة الجمعة، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة المنتخب الوطني الجزائري للمضيف الكاميروني.

وكان الجناح محرز رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي، بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية.

وقال نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إن المنتخب الوطني الجزائري كان الأكثر تصميما على حصد الفوز، مقارنة بِالمنافس الكاميروني.

وأضاف محرز أن “الخضر” كانوا يرغبون أيضا في تبديد نحس الإحصائيات، التي كانت تصبّ في مصلحة فريق “الأسود الجموحة. مُبديا ارتياحه لِتحقيق المبتغى.

وعن مواجهة العودة بِالبليدة، قال محرز إن المعطيات ستكون مختلفة، ولكن المنتخب الوطني سيُواصل على “الرّيتم” ذاته لِحضور وقائع كأس العالم 2022 بِقطر.

وحذّر قائد “محاربي “الصّحراء” زملاءه من التراخي، واعتبار التأهّل مضمون. وذلك لِكون المنافس الكاميروني بات أشبه بـ الأسد الجريح”، الذي سيرمي بِثقله في لقاء العودة، أملا في قلب الموازين.

وشارك رياض محرز أساسيا ضد الكاميرون، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 76 بِزميله الجناح سفيان فغولي.

ولم يُقدّم محرز عروضا فنية كبيرة في لقاء الذهاب، ولكنه ساهم في بثّ نوع من الارتباك في نفسية الكاميرونيين. بِالنظر إلى وزنه في التشكيلة الجزائرية، وسمعته العالمية.

وبدا أن الناخب الوطني جمال بلماضي من زاوية أخرى، أنه حاول “حماية” محرز من أيّ مكروه، وتركه يُشارك في احتفالية مواجهة العودة بِملعب البليدة. عند قرار إخراجه في ربع الساعة الأخير.